Biểu tình ở thủ đô Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Biểu tình ở thủ đô Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Một cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela, trong đó yêu cầu Chính phủ Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo Tân Hoa Xã, đông đảo người dân đã tham gia một cuộc biểu tình tại thủ đô Caracas của Venezuela vào ngày 7/1, kêu gọi bảo vệ chủ quyền quốc gia và yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro cùng vợ của ông. (Nguồn ảnh: Xinhua)
Những người tham gia biểu tình tuần hành từ công viên Ali Primera ở phía tây thủ đô đến quảng trường O'Leary ở khu trung tâm thành phố.
Lãnh đạo Đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez đã kêu gọi người dân đoàn kết: "Điều chúng ta cần ở đây là sự đoàn kết và thống nhất của toàn thể nhân dân".
Những người tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas ngày 7/1 mang theo ảnh của Tổng thống Maduro.
Angel Prado, một quan chức Venezuela, bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, nói rằng bà đang thực hiện chỉ thị của ông Maduro là "không để Chính phủ sụp đổ".
Jorge Arreaza, hiệu trưởng một trường đại học ở Venezuela, kêu gọi người biểu tình hãy tin tưởng vào các nhà lãnh đạo của họ và bỏ qua những tin đồn và thông tin sai lệch.
Người dân vẫy cờ Venezuela trong cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công Venezuela vào sáng 3/1 (Nguồn video: VTV)
An An (Theo THX)
