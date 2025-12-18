Tổng thống Venezuela Maduro lên tiếng giữa căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ những lời đe dọa và lệnh phong tỏa dầu mỏ gần đây của Mỹ.

RT đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính phủ của ông và biến Venezuela thành "thuộc địa", đồng thời bác bỏ những lời đe dọa và lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela gần đây của Washington, cho rằng đó là "hành động ngoại giao đáng sợ".

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 17/12, Tổng thống Maduro nói rằng Mỹ đang cố áp đặt một "chính phủ bù nhìn" ở Caracas mà "sẽ không tồn tại nổi quá 47 giờ". Ông mô tả chiến dịch gây áp lực của chính quyền Tổng thống Trump là "hành động hiếu chiến" và nhằm mục đích chiếm đoạt Hiến pháp, chủ quyền và tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AP.

"Họ muốn thay đổi chế độ ở Venezuela để thiết lập một 'chính phủ bù nhìn', chính phủ đó sẽ giao nộp Hiến pháp, chủ quyền và tất cả của cải của chúng ta, biến đất nước ta thành một thuộc địa. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra", Tổng thống Maduro nói.

Những phát biểu của Tổng thống Maduro được đưa ra sau thông báo của Tổng thống Trump về việc phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt chở dầu thô của Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Trump cáo buộc Chính phủ Caracas là một "tổ chức khủng bố nước ngoài" và cáo buộc họ "đánh cắp" dầu mỏ và các tài sản khác của Mỹ.

Lãnh đạo Venezuela khẳng định hoạt động buôn bán và xuất khẩu dầu mỏ của nước này sẽ tiếp tục, lập luận rằng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc bảo vệ quyền tự do hàng hải và thương mại. Ông nhấn mạnh rằng tài nguyên của Venezuela thuộc về riêng người dân nước này.

Ông Maduro tuyên bố Venezuela có cả quyền pháp lý và sức mạnh chính trị để tự vệ, đồng thời khẳng định nhận được sự ủng hộ từ “các dân tộc trên thế giới”.

