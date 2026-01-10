Hà Nội

Thế giới

Ô tô mất lái lao vào đám đông, 17 người thương vong

Chiếc ô tô chạy quá tốc độ mất lái lao vào những người bán hàng rong bên đường ở Ấn Độ, khiến ít nhất 17 người thương vong.

An An (Theo India Today)

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại một khu phố đông đúc ở Jaipur, Ấn Độ, vào tối 9/1. Khi đó, chiếc ô tô lao qua dải phân cách và đâm vào người đi bộ, các xe đẩy và quầy bán hàng trên quãng đường gần 30 mét.

"Chiếc xe lao với tốc độ kinh hoàng. Mọi người la hét và bỏ chạy tán loạn", một nhân chứng cho hay, nói thêm rằng số người thiệt mạng có thể còn cao hơn nếu mọi người không kịp thời tản ra.

ando1.png
Chiếc xe biến dạng sau vụ va chạm. Ảnh: India Today.

Hơn chục xe đẩy và quầy hàng bị lật úp trong vụ va chạm. Một chiếc ô tô đang đỗ trên đường cũng bị đâm mạnh tới mức bị lật, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, nhiều mảnh vỡ ngổn ngang trên đường. Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa tất cả người bị thương tới bệnh viện. 12 nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện SMS và Bệnh viện Jaipuria.

Theo cảnh sát trưởng Muhana, Gurubhupendra Singh, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế điều khiển xe với tốc độ cao và mất lái.

"Chiếc xe đi với tốc độ rất cao. Tài xế bị nghi ngờ điều khiển xe trong tình trạng say xỉn. Một cuộc điều tra đang được tiến hành", cảnh sát thông tin.

Một quan chức cho biết thêm, có 4 người bên trong chiếc xe vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra. "Một người tử vong sau khi chiếc xe bị hư hại. Một người trong xe đã bị cảnh sát tạm giữ", vị quan chức này thông tin.

Thủ hiến Rajasthan, Bhajanlal Sharma, đã chỉ đạo các quan chức Jaipur và cơ quan y tế đảm bảo điều trị kịp thời cho những người bị thương.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn ô tô ở Seoul, Hàn Quốc, hồi năm 2024

Nguồn video: HTV-Đài Hà Nội
