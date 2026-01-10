Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Sập núi rác ở Philippines, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Một vụ sạt lở tại bãi rác ở miền trung Philippines đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 9/1 cho biết, vụ sạt lở xảy ra tại một cơ sở phân loại rác thải ở Binaliw thuộc thành phố Cebu, Philippines. Khi đó, núi rác đổ sập xuống vùi lấp các công nhân đang làm việc ở đó, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 7 người khác bị thương và 27 người vẫn mất tích.

Được biết, một nhà kho nơi công nhân phân loại rác thải tái chế và rác thải thông thường đã bị vùi lấp.

rac.png

Vụ sập núi rác ở Philippines mới đây khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Ảnh: FB/Inquirer.

"Một nữ công nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện", Chuẩn tướng Roderick Maranan, Giám đốc cảnh sát khu vực, thông tin.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Cebu, ông Nestor Archival, ngày 9/1 nói rằng ít nhất 12 người đã được cứu sống và 38 người khác còn mất tích.

"Tất cả đội cứu hộ đang tích cực tham gia vào nỗ lực tìm kiếm để xác định vị trí những người mất tích còn lại, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn", Thị trưởng Archival cho hay.

Tại bãi rác, hàng chục nhân viên cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân suốt đêm.

"Chính quyền thành phố đảm bảo với người dân và gia đình những người bị ảnh hưởng rằng tất cả biện pháp cần thiết đang được thực hiện", Thị trưởng Archival nói tiếp.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập chung cư trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
#Sạt lở bãi rác Philippines #Thiệt hại và mất tích do sạt lở #sập bãi rác ở Philippines #Philippines #sạt lở bãi rác ở Philippines

Bài liên quan

Thế giới

Khoảnh khắc kinh hoàng mỏ đá sạt lở, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ sạt lở tại một mỏ đá ở Indonesia.

lo1.png
Daily Mail đưa tin, theo Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, vụ sạt lở xảy ra tại một mỏ đá gần Cirebon, Tây Java, vào khoảng 10 giờ sáng 30/5 (giờ địa phương). Ảnh: DM.
lo2.png
Ít nhất 10 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ việc. Tất cả nạn nhân đều là công nhân khai thác đá. Những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương. Ảnh: Kompas TV.
Xem chi tiết

Thế giới

Khoảnh khắc ngôi làng bị chôn vùi vì sạt lở sông băng

Một ngôi làng nhỏ ở miền nam Thụy Sĩ đã bị chôn vùi trong vụ sạt lở sông băng gần đây.

>>> Mời độc giả xem video về vụ sạt lở sông băng chôn vùi một ngôi làng ở Thụy Sĩ

Nguồn video: Daily Mail
Xem chi tiết

Thế giới

Sạt lở mỏ vàng Indonesia 6 người chết, 14 người mất tích

Vụ lở đất tại mỏ vàng tư nhân ở vùng núi Arfak (Indonesia) khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 14 người khác hiện vẫn đang mất tích.

Ngày 20/5, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNPB) xác nhận ít nhất sáu người đã thiệt mạng và 14 người khác đang mất tích sau vụ lở đất tại một mỏ vàng tư nhân ở vùng núi Arfak, tỉnh Tây Papua.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước đó được cho là nguyên nhân khiến đất đá sạt lở, vùi lấp nơi trú ẩn tạm thời của các thợ mỏ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới