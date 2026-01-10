Sập núi rác ở Philippines, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Một vụ sạt lở tại bãi rác ở miền trung Philippines đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương ngày 9/1 cho biết, vụ sạt lở xảy ra tại một cơ sở phân loại rác thải ở Binaliw thuộc thành phố Cebu, Philippines. Khi đó, núi rác đổ sập xuống vùi lấp các công nhân đang làm việc ở đó, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 7 người khác bị thương và 27 người vẫn mất tích.

Được biết, một nhà kho nơi công nhân phân loại rác thải tái chế và rác thải thông thường đã bị vùi lấp.

Vụ sập núi rác ở Philippines mới đây khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Ảnh: FB/Inquirer.

"Một nữ công nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện", Chuẩn tướng Roderick Maranan, Giám đốc cảnh sát khu vực, thông tin.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Cebu, ông Nestor Archival, ngày 9/1 nói rằng ít nhất 12 người đã được cứu sống và 38 người khác còn mất tích.

"Tất cả đội cứu hộ đang tích cực tham gia vào nỗ lực tìm kiếm để xác định vị trí những người mất tích còn lại, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn", Thị trưởng Archival cho hay.

Tại bãi rác, hàng chục nhân viên cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân suốt đêm.

"Chính quyền thành phố đảm bảo với người dân và gia đình những người bị ảnh hưởng rằng tất cả biện pháp cần thiết đang được thực hiện", Thị trưởng Archival nói tiếp.

