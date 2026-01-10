Quân đội Mỹ mới đây thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe.

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT

RT đưa tin ngày 9/1, Quân đội Mỹ thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe, khẳng định động thái này là một phần trong nỗ lực nhằm "chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp, và khôi phục an ninh ở Tây bán cầu".

"Tàu Olina đã bị kiểm soát mà không xảy ra sự cố nào vào sáng sớm ngày 9/1. Tàu chở dầu này được cho là đang treo cờ Timor-Leste vào thời điểm bị bắt giữ. Trước đó, tàu được cho là đã di chuyển từ Venezuela và gần đây quay trở lại khu vực này", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

"Chiến dịch Southern Spear của Bộ Chiến tranh Mỹ kiên định với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc bằng cách chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp và khôi phục an ninh ở Tây bán cầu", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ nhấn mạnh.

Ảnh: X/Southcom.

Đoạn video do quân đội Mỹ công bố cho thấy một lượng lớn binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng từ trực thăng xuống tàu chở dầu. Sau đó, các binh sĩ được nhìn thấy tiến về phía trước của con tàu.

Được biết, Olina là tàu thứ 5 bị Mỹ bắt giữ trong bối cảnh lệnh phong tỏa áp đặt lên Venezuela. Đầu tuần này, Quân đội Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu được cho là có liên hệ với nước này là tàu Sophia và Marinera - được biết đến với tên Bella 1 trước đó.

Tàu Sophia bị bắt giữ ở vùng biển Caribe. Tàu Bella 1 bị lực lượng Mỹ truy đuổi từ cuối tháng 12/2025. Con tàu sau đó nhận được giấy phép hoạt động tạm thời từ Nga, chuyển sang treo cờ Nga và đổi tên là Marinera.

Tàu Marinera bị Mỹ chặn bắt vào ngày 7/1. Moscow đã lên án việc bắt giữ con tàu là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc hàng hải quốc tế và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc.