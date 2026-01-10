Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

Quân đội Mỹ mới đây thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ bắt giữ thêm tàu chở dầu ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT

RT đưa tin ngày 9/1, Quân đội Mỹ thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe, khẳng định động thái này là một phần trong nỗ lực nhằm "chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp, và khôi phục an ninh ở Tây bán cầu".

"Tàu Olina đã bị kiểm soát mà không xảy ra sự cố nào vào sáng sớm ngày 9/1. Tàu chở dầu này được cho là đang treo cờ Timor-Leste vào thời điểm bị bắt giữ. Trước đó, tàu được cho là đã di chuyển từ Venezuela và gần đây quay trở lại khu vực này", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

"Chiến dịch Southern Spear của Bộ Chiến tranh Mỹ kiên định với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc bằng cách chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp và khôi phục an ninh ở Tây bán cầu", Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ nhấn mạnh.

tau.png

Ảnh: X/Southcom.

Đoạn video do quân đội Mỹ công bố cho thấy một lượng lớn binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng từ trực thăng xuống tàu chở dầu. Sau đó, các binh sĩ được nhìn thấy tiến về phía trước của con tàu.

Được biết, Olina là tàu thứ 5 bị Mỹ bắt giữ trong bối cảnh lệnh phong tỏa áp đặt lên Venezuela. Đầu tuần này, Quân đội Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu được cho là có liên hệ với nước này là tàu Sophia và Marinera - được biết đến với tên Bella 1 trước đó.

Tàu Sophia bị bắt giữ ở vùng biển Caribe. Tàu Bella 1 bị lực lượng Mỹ truy đuổi từ cuối tháng 12/2025. Con tàu sau đó nhận được giấy phép hoạt động tạm thời từ Nga, chuyển sang treo cờ Nga và đổi tên là Marinera.

Tàu Marinera bị Mỹ chặn bắt vào ngày 7/1. Moscow đã lên án việc bắt giữ con tàu là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc hàng hải quốc tế và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc.

#Bắt giữ tàu chở dầu ở Caribe #Chiến dịch Southern Spear của Mỹ #Mỹ bắt tàu chở dầu ở vùng biển Caribe #Mỹ bắt giữ tàu chở dầu #căng thẳng Mỹ Venezuela

Bài liên quan

Thế giới

Tàu chở dầu hướng tới Nga bị tấn công trên Biển Đen

Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.

RT đưa tin ngày 8/1, tàu chở dầu "Elbus" mang cờ Palau đang di chuyển về phía đông cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 55,5 km hôm 7/1 thì bị tấn công bằng phương tiện không người lái. Tàu chở dầu sau đó chuyển hướng và quay về phía bờ biển.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ con tàu và cử các đội đến khu vực, hộ tống con tàu vào bờ. Tàu chở dầu được cho là đã bị va chạm ở phần phía trên. Chưa có báo cáo về thương vong hay tình trạng ô nhiễm trên biển.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Nga đã lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

RT đưa tin ngày 23/12, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết Nga lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Chúng tôi kịch liệt lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu và việc áp đặt trên thực tế lệnh phong tỏa hải quân đối với Venezuela", ông Nebenzia tuyên bố hôm 23/12, theo trích dẫn của hãng RIA Novosti.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ truy đuổi tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela

Quan chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela.

Al Jazeera dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 21/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela trong bối cảnh Washington tăng cường chiến dịch gây áp lực lên Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tích cực truy đuổi con tàu được cho là một phần của hạm đội ngầm của Venezuela đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt của Washington", quan chức Mỹ cho hay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới