Tử vi tuần mới (12 - 18/1): 3 con giáp gặp vận may lớn

Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây có những thay đổi lớn, gặp vận may vượt trội và có thể bước lên đỉnh cao sự nghiệp.
Mới đây, Louis Phạm đã gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh check-in cực chất giữa trời tuyết trắng, đặc biệt là sự xuất hiện đầy tình tứ của bạn trai Việt kiều.
Tại một số chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội, hàng hóa bày bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự khu vực.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/1, Thiên Bình nên độc lập hơn, danh lợi dễ đến. Bọ Cạp quý nhân phù trợ, có thực lực ắt sẽ thành danh.
Giữa lòng Hà Nội những ngày đầu năm 2026, bến hoa Phúc Xá bừng sáng với cánh đồng hoa cải vàng rực dưới chân cầu Long Biên, hút du khách tham quan, check-in.
Gần bảy năm sau khi ra mắt Telluride, Kia đã sẵn sàng cho phiên bản mới. Mẫu SUV ba hàng ghế của hãng xe Hàn đã được đại tu hoàn toàn cho ngày mở bán sắp tới.
Trong thời gian thi đấu VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam lưu trú tại khách sạn 5 sao chuẩn dịch vụ khắt khe của Thụy Sĩ.
Á hậu Thùy Dung chia sẻ hình ảnh đi nghỉ dưỡng cùng con gái đầu lòng. Người đẹp kết hôn vào tháng 12/2022.
Sắc vàng rực rỡ của cánh đồng hướng dương ven sông Sài Gòn đầu năm 2026 khiến du khách mê mẩn, trở thành điểm check-in mới giữa lòng TP HCM.
Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng Sĩ Thanh đã chứng minh khả năng 'hack dáng' khi xuất hiện đầy năng động và quyến rũ trong bộ đồ tập ngay tại quán cafe.
Một chiếc mặt nạ mô tả nhà triết học già đã được phát hiện trong tàn tích nhà hát của thành phố cổ Kastabala ở Osmaniye.
Nissan Cedric có 10 thế hệ, sản xuất từ 1960 đến 2015 thì bị khai tử và có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ khi "ông vua cà phê Việt" cũng sở hữu một chiếc.
Bức hình gây sốt mạng xã hội khi ngoại hình của Kubi được nhận xét là “sao y bản chính” bố, nhiều người bất ngờ trước sự trưởng thành vượt bậc của cậu bé.
Nhiều bằng chứng khác nhau cho thấy, các nữ võ sĩ giác đấu (gladiatrixes) đã tồn tại trong Đế chế La Mã, nhưng họ hiếm hơn nhiều so với các nam võ sĩ giác đấu.
Trong thế giới khủng long kỷ Phấn Trắng, Linhenykus nổi bật như một ví dụ độc đáo về tiến hóa cực đoan của các loài săn mồi nhỏ.
Bộ ảnh mới nhất của hot girl Bemy Rin tại Nhật Bản đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao vì nhan sắc thực sự còn ảo diệu hơn cả tranh vẽ.
Trong những ngày đầu năm 2026, Nga đã dồn tập tiến công tỉnh Zaporizhzhia, kiểm soát Staroukrainka và đã tiến vào Primorskoye.
Tại CES 2026, Lenovo gây chú ý với ThinkPad Rollable XD, mẫu laptop sở hữu màn hình OLED cuộn độc đáo, mở rộng không gian làm việc chỉ bằng một thao tác chạm.
Honda UC3 2026 mới là mẫu xe máy điện mới có khả năng vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện ngập nước – một yếu tố quan trọng với giao thông đô thị Việt Nam.
Sau khi tông vào xe máy, ô tô do chị T. cầm lái tiếp tục tông liên hoàn 2 ô tô khác đi cùng chiều phía trước khiến 1 người tử vong.
Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu Su-57 của Nga trang bị động cơ thế hệ thứ năm “Product 177” đã được hoàn thành.