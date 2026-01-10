Hà Nội

Thế giới

Israel tấn công khắp Gaza, nhiều người thiệt mạng

Các cuộc tấn công mới đây của Israel trên khắp Dải Gaza đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức y tế ngày 10/1 cho biết, các cuộc tấn công gần đây của Israel trên khắp Dải Gaza đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

"13 người tử vong hôm 9/1. Ít nhất 1 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng ở phía bắc Dải Gaza sau các cuộc oanh kích tại khu vực này cũng như phía đông thành phố Gaza", nguồn tin cho hay.

ap26009335550432.jpg
Người dân Palestine kiểm tra thiệt hại tại một khu trại sơ tán sau cuộc tấn công của Israel ở thành phố Gaza ngày 9/1/2026. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Quân đội Israel ngày 10/1 tuyên bố rằng họ đã tấn công cơ sở hạ tầng và các thành viên của Hamas ở phía nam và phía bắc Gaza để đáp trả vụ oanh kích trước đó của lực lượng này.

Trong diễn biến liên quan, các quan chức cho biết, dự kiến tuần tới Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố các thành viên được bổ nhiệm vào Hội đồng Hòa bình mà ông tuyên bố sẽ đứng đầu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông.

Theo kế hoạch của ông Trump, Hội đồng này sẽ giám sát một chính phủ kỹ trị mới của Palestine, việc giải giáp Hamas, triển khai lực lượng an ninh quốc tế, rút quân của Israel và công cuộc tái thiết.

Ngày 8/1, các nhà lãnh đạo Ai Cập và Liên minh Châu Âu đã gặp nhau tại Cairo và kêu gọi triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết Hamas vẫn từ chối giải giáp vũ khí và nói rằng tình hình "vô cùng nghiêm trọng".

Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn có hiệu từ ngày 10/10/2025. Theo các quan chức y tế địa phương, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza từ tháng 10/2025 đến nay đã khiến hơn 400 người thiệt mạng. Israel biện minh rằng mọi cuộc tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đều là nhằm đáp trả hành vi vi phạm thỏa thuận.

