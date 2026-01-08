Israel không kích Lebanon, thành viên Hezbollah thiệt mạng

Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào ngôi làng Jwaya ở miền nam Lebanon đã khiến 1 thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin, vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe ở Tyre, miền nam Lebanon, vào chiều 7/1. Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng xác nhận 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ việc.

Các nguồn tin an ninh Lebanon cho biết, người thiệt mạng là Hussein Hamza, một thành viên của lực lượng Hezbollah.

Chiếc xe bị hư hại ở Jwaya, Lebanon, ngày 7/1/2026, sau vụ không kích của Israel. Ảnh: Xinhua News.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel, Avichay Adraee, cho biết trên mạng xã hội rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công một thành viên "khủng bố" của Hezbollah trong cuộc không kích vào Lebanon.

Theo Jpost, người này đang tham gia vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas trong khu vực.

Một tuyên bố trước đó của IDF cho biết cuộc tấn công được tiến hành "nhằm đáp trả việc Hezbollah tiếp tục vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn".

Cuộc không kích diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, do Mỹ và Pháp làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 27/11/2024.

Quân đội Israel vẫn thường tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, viện dẫn lý do cần thiết để đối phó với "các mối đe dọa" từ Hezbollah, và duy trì lực lượng tại 5 vị trí chính dọc biên giới với Lebanon.

