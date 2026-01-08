Hà Nội

Thế giới

Israel không kích Lebanon, thành viên Hezbollah thiệt mạng

Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào ngôi làng Jwaya ở miền nam Lebanon đã khiến 1 thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.

An An (Theo NNA, THX)

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin, vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe ở Tyre, miền nam Lebanon, vào chiều 7/1. Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng xác nhận 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ việc.

Các nguồn tin an ninh Lebanon cho biết, người thiệt mạng là Hussein Hamza, một thành viên của lực lượng Hezbollah.

hezbollah1.png
Chiếc xe bị hư hại ở Jwaya, Lebanon, ngày 7/1/2026, sau vụ không kích của Israel. Ảnh: Xinhua News.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel, Avichay Adraee, cho biết trên mạng xã hội rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công một thành viên "khủng bố" của Hezbollah trong cuộc không kích vào Lebanon.

Theo Jpost, người này đang tham gia vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas trong khu vực.

Một tuyên bố trước đó của IDF cho biết cuộc tấn công được tiến hành "nhằm đáp trả việc Hezbollah tiếp tục vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn".

Cuộc không kích diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, do Mỹ và Pháp làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 27/11/2024.

Quân đội Israel vẫn thường tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, viện dẫn lý do cần thiết để đối phó với "các mối đe dọa" từ Hezbollah, và duy trì lực lượng tại 5 vị trí chính dọc biên giới với Lebanon.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc không kích trước đây của Israel nhằm vào vùng Beqaa, Lebanon

Nguồn video: X/TRT
Thế giới

Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel vụ ám sát chỉ huy cấp cao Hezbollah

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả Israel liên quan đến vụ ám sát một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah.

Trong một tuyên bố trên kênh tin tức chính thức Sepah News, IRGC lên án "tội ác" của Israel, cho rằng việc Israel hạ sát chỉ huy quân sự cấp cao Haytham Ali Tabatabai của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm 23/11 là hành động "khủng bố".

"Trục kháng chiến và lực lượng Hezbollah có quyền trả đũa vụ ám sát và phản ứng quyết liệt sẽ diễn ra 'vào thời điểm thích hợp", tuyên bố cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel không kích Lebanon, chỉ huy quân sự hàng đầu Hezbollah thiệt mạng

Một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, đã khiến chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah là Haytham Ali Tabatabai thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem đoạn video do IDF công bố cho thấy vụ oanh kích khiến thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabatabai thiệt mạng ở Beirut

Nguồn video: IDF/abc.net.au
Xem chi tiết

Thế giới

Israel không kích vào Lebanon, quan chức Hezbollah thiệt mạng

Nguồn tin xác nhận, một quan chức Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon cuối tuần qua.

Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức Lebanon và nguồn tin an ninh cho biết, một quan chức Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào chiếc ô tô ở miền nam Lebanon tối 16/11.

"Chiếc máy bay không người lái của Israel tấn công một chiếc ô tô ở thị trấn Al-Mansouri thuộc khu vực miền nam Lebanon, và ngọn lửa bốc lên từ địa điểm bị nhắm tới", hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin.

Xem chi tiết

