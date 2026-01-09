Hà Nội

Thế giới

Cháy rừng ở Australia, hàng nghìn người sơ tán

Hàng nghìn người dân đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn khi cháy rừng đang hoành hành ở bang Victoria, Australia.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, các nhà chức trách địa phương cho biết, tính đến sáng 9/1, 30 đám cháy rừng đang diễn ra trên khắp bang Victoria. Những đám cháy này được dự báo diễn biến khó lường, khó kiểm soát và lan nhanh do điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nền nhiệt vượt quá 40 độ C kết hợp với gió mạnh).

"3 người mất tích trong đám cháy rừng", Phó Ủy viên Cảnh sát Victoria, Bob Hill, cho biết tại một cuộc họp báo cùng với các nhân viên dịch vụ khẩn cấp và Thủ hiến bang, Jacinta Allan.

australia1.png
Một ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng gần Ruffy. Ảnh: ABC News.

Trước đó, 3 người này, gồm 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ, đã được khuyên rời khỏi nhà ở trung tâm Victoria ngay lập tức do nguy cơ từ đám cháy gần đó. Khi các nhà chức trách quay lại khu vực này vào cuối ngày 8/1, họ phát hiện ngôi nhà của họ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà cũng đã bị phá hủy tại thị trấn Ruffy, bang Victoria, và cư dân của các thị trấn lân cận cũng như các thị trấn ở vùng cực đông bắc của bang đã được yêu cầu sơ tán.

"Hiện có nhiều đám cháy trên khắp tiểu bang và tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu ở trong khu vực được yêu cầu sơ tán, mọi người cần phải rời đi ngay lập tức", một quan chức cho hay.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cháy rừng tại nhiều nơi ở Châu Âu hồi tháng 8/2025

Nguồn video: THĐT
