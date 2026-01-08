Philippines sơ tán gần 3.000 người vì núi lửa phun trào

Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào, khiến gần 3.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm dưới chân núi để đảm bảo an toàn.

AP dẫn lời các quan chức ngày 7/1 cho biết, các vụ phun trào tại ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines đã khiến gần 3.000 người dân ở khu vực nguy hiểm dưới chân núi phải sơ tán.

Trước đó, ngày 6/1, các nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo ở khu vực quanh núi lửa Mayon ở tỉnh Albay lên cấp 3 sau khi phát hiện một số tảng đá lớn cùng dòng chảy pyroclastic phun ra từ miệng núi lửa trong những ngày gần đây.

Bức ảnh do Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cung cấp cho thấy dung nham chảy ra từ miệng núi lửa Mayon khi mức cảnh báo cấp 3 vẫn được duy trì ở tỉnh Albay, Philippines, ngày 7/1/2026. Ảnh: Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines/AP.

"Dung nham tích tụ trên đỉnh núi lửa, một số vị trí bị nứt và gây ra hiện tượng đá rơi, một số tảng đá lớn bằng cả chiếc ô tô", Teresito Bacolcol, nhà núi lửa học hàng đầu của nước này, nói với hãng AP.

Theo các quan chức tỉnh Albay, quân đội, cảnh sát và nhân viên cứu trợ thiên tai đã giúp sơ tán hơn 2.800 người dân từ 729 hộ gia đình trong bán kính 6 km tính từ miệng núi lửa, khu vực mà các quan chức từ lâu đã chỉ định là vùng nguy hiểm thường trực.

Ông Claudio Yucot, Giám đốc khu vực của Văn phòng Phòng vệ Dân sự, cho biết thêm, 600 người dân sống bên ngoài khu vực nguy hiểm thường trực đã tự nguyện sơ tán đến các nơi trú ẩn khẩn cấp do Chính phủ điều hành để đảm bảo an toàn.

Nhà núi lửa học Teresito Bacolcol cho hay, vẫn còn quá sớm để nói liệu sự bất ổn của núi lửa Mayon có trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến một vụ phun trào lớn, dữ dội hơn hay không.

Ngọn núi lửa Mayon cao 2.462 mét, là một trong những điểm thu hút du lịch hàng đầu của Philippines. Tuy nhiên, đây cũng là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất nước này.