Thế giới

Tai nạn giao thông ở Ethiopia, hàng chục người di cư thiệt mạng

Giới chức Ethiopia xác nhận ít nhất 22 người di cư thiệt mạng và 65 người khác bị thương sau khi chiếc xe tải chở họ bị lật ở vùng Afar.

An An (Theo nilepost)

Trang nilepost đưa tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại vùng Afar phía đông bắc Ethiopia vào ngày 6/1.

Ông Mohammed Ali Biedo, một quan chức cấp cao của vùng Afar, cho biết hơn 85 người di cư Ethiopia đang ở trên xe tải vào thời điểm xảy ra tai nạn tại thị trấn Semera.

"Những người di cư đang trên xe di chuyển dọc theo tuyến đường di cư phía đông, một hành lang thường được những người cố gắng đến Trung Đông sử dụng", nguồn tin cho hay.

ethiopia.png
Ảnh minh họa: Nilepost.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 22 người di cư thiệt mạng và 65 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới cơ sở y tế gần đó điều trị.

Giới chức địa phương cho biết cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

Theo Nilepost, tuyến đường di cư phía đông từ lâu được biết đến thường xảy ra các tai nạn chết người và nguy cơ buôn người, với việc người di cư thường được đưa đi trong các phương tiện chật chội và không an toàn.

Trong khi đó, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kericho, Kenya, đã khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương.

"Vụ tai nạn xảy ra tại Fort Ternan trên tuyến đường Londiani–Muhoroni khi một chiếc xe buýt chở khách đâm vào phía sau một xe tải", nguồn tin cho hay.

Trung tá cảnh sát Kericho, James Ngetich, cho biết tài xế xe buýt và 5 hành khách tử vong tại chỗ, trong khi hàng chục người khác bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

An toàn giao thông vẫn là mối quan ngại lớn ở cả Ethiopia và Kenya, nơi tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra khiến nhiều người thiệt mạng, thường là do chạy quá tốc độ, điều kiện đường sá kém và chở quá tải.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
