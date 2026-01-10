Hình ảnh người dân Syria sơ tán vì bạo lực ở Aleppo

Hàng chục nghìn người dân phải sơ tán ở Aleppo khi các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Syria và lực lượng người Kurd leo thang.

AP đưa tin, các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Syria và lực lượng người Kurd tại một khu vực tranh chấp ở thành phố Aleppo, phía bắc Syria, leo thang hôm 8/1. Chính quyền tỉnh Aleppo đã mở hành lang cho người dân sơ tán và hàng chục nghìn người mang theo đồ đạc rời khỏi nhà.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy người dân Syria trên các phương tiện đang rời khỏi khu phố Sheikh Maqsoud và Achrafieh sau khi các cuộc đụng độ nổ ra giữa lực lượng chính phủ Syria và các chiến binh người Kurd tại một khu vực tranh chấp ở phía bắc thành phố Aleppo, Syria, ngày 7/1/2026. Ảnh: AP.

Hãng thông tấn nhà nước SANA, dẫn thông tin từ quân đội, cho biết quân đội Syria sẽ bắt đầu "các chiến dịch có mục tiêu" chống lại Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo tại các khu phố Sheikh Maqsoud, Achrafieh và Bani Zaid nửa giờ sau thời hạn 13 giờ chiều đặt ra cho người dân sơ tán.

Một phóng viên của hãng AP tại hiện trường đã nghe thấy tiếng pháo kích rải rác khi người dân đổ xô rời khỏi khu vực vào sáng 8/1.

"Hơn 142.000 người đã phải sơ tán trên khắp tỉnh Aleppo. Nhiều người trong số họ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em", nguồn tin cho hay.

Lực lượng người Kurd cho biết ít nhất 12 dân thường đã thiệt mạng tại các khu dân cư có đa số người Kurd sinh sống, trong khi các quan chức chính phủ báo cáo ít nhất 9 dân thường thiệt mạng tại các khu vực do chính phủ kiểm soát do giao tranh nổ ra hôm 6/1. Hàng chục người khác ở cả hai bên bị thương.

Người dân sơ tán trú ẩn tạm thời bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Aleppo, Syria, ngày 8/1/2026. Ảnh: AP.

Các cuộc đụng độ leo thang vào buổi chiều, với những màn pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái liên tục. Xe tăng được nhìn thấy tiến vào các khu phố tranh chấp.

Cuộc đụng độ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán chính trị giữa Chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria rơi vào bế tắc.

Chính quyền Damascus dưới thời Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa đã ký một thỏa thuận vào tháng 3 với SDF, lực lượng kiểm soát phần lớn vùng đông bắc, về việc sáp nhập lực lượng này với quân đội Syria vào trước cuối năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn những bất đồng về cách thức thực hiện.

