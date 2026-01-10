Hà Nội

Thế giới

Italy nói EU cần đàm phán với Nga về xung đột Ukraine

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 9/1 cho rằng đã đến lúc EU cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu dường như đang giúp tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình (giữa Nga và Ukraine).

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm ở Rome hôm 9/1, Thủ tướng Meloni cho biết bà đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng nói hồi tháng 12/2025 rằng việc nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "có ích".

italy.png
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: Wikipedia.

"Tôi nghĩ ông Macron nói đúng. Tôi tin rằng đã đến lúc Châu Âu cũng cần đàm phán với Nga", Thủ tướng Italy nói, lập luận rằng vai trò của Châu Âu trong các cuộc đàm phán đã bị hạn chế do chỉ đàm phán với một bên trong cuộc xung đột.

Thủ tướng Meloni đề xuất bổ nhiệm một Đặc phái viên của EU về Ukraine. Đây dường như là lần đầu tiên ý tưởng như vậy được đưa ra trong EU.

EU vẫn chia rẽ nội bộ về mối quan hệ với Nga, dẫn tới sự ngăn cản một cách tiếp cận thống nhất ở cấp cao.

Bị gạt ra khỏi bàn đàm phán kể từ tháng 2/2025, EU đã dựa vào việc trừng phạt Nga trong khi hỗ trợ Ukraine về mặt ngoại giao, quân sự và tài chính.

Trong khi đó, Washington đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow về vấn đề Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào cuối tháng trước rằng các cuộc đàm phán hòa bình đang ở "giai đoạn cuối cùng".

Nga nhiều lần tuyên bố rằng Moscow muốn giải quyết xung đột Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao nhưng sẽ phải tiếp tục sử dụng vũ lực nếu các mục tiêu chính không thể đạt được chỉ bằng đàm phán.

