Cận cảnh ThinkPad Rollable XD, laptop tự “cao” thêm 2.6 inch

Số hóa

Cận cảnh ThinkPad Rollable XD, laptop tự “cao” thêm 2.6 inch

Tại CES 2026, Lenovo gây chú ý với ThinkPad Rollable XD, mẫu laptop sở hữu màn hình OLED cuộn độc đáo, mở rộng không gian làm việc chỉ bằng một thao tác chạm.

Thiên Trang (TH)
ThinkPad Rollable XD ra mắt tại CES 2026 tiếp tục giữ phong cách đen lịch lãm và TrackPoint đỏ đặc trưng của dòng ThinkPad. (Ảnh: Genk)
Điểm đột phá nằm ở màn hình OLED linh hoạt có thể cuộn ngược ra phía sau nắp máy thay vì cố định như laptop truyền thống.(Ảnh: Genk)
Người dùng chỉ cần vuốt dọc bản lề cảm ứng để kích hoạt mô-tơ, giúp màn hình mở rộng từ 13,3 inch lên 15,9 inch.(Ảnh: Genk)
Không gian hiển thị tăng theo chiều cao đặc biệt hữu ích cho dân văn phòng, lập trình viên và người thường xuyên làm việc với bảng tính dài.(Ảnh: Genk)
Lenovo còn thiết kế phần nắp xuyên thấu, để lộ mô-tơ và ròng rọc vận hành dưới lớp kính Gorilla Glass Victus 2 đầy ấn tượng.
Khi gập máy, phần màn hình cuộn ra ngoài có thể hiển thị widget cảm ứng để kiểm tra thông báo nhanh.
Người dùng thậm chí có thể gõ nhẹ lên nắp máy để màn hình tự động mở rộng, hỗ trợ thao tác mở laptop thuận tiện hơn.
Dù chưa công bố cấu hình chi tiết, ThinkPad Rollable XD cho thấy tham vọng của Lenovo trong việc phổ cập laptop màn hình biến hình.
Thiên Trang (TH)
