Mỹ nói gì về vụ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga?

Theo RT, ngày 7/1, Quân đội Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi nó từ vùng biển Caribe.

Con tàu, trước đó có tên là Bella 1, đã bị chặn lại với cáo buộc "vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ" tại vùng biển quốc tế phía tây bắc Scotland.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ cho biết, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phối hợp với quân đội thực hiện vụ bắt giữ.

Quân đội Mỹ mới đây bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: X/US_EUCOM.

"Con tàu đã bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của Tòa án liên bang Mỹ sau khi bị tàu USCGC Munro theo dõi", thông báo cho biết.

Theo Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, hành động này nhằm thực thi tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt đe dọa an ninh và ổn định của Tây bán cầu" .

Ngoại trưởng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc bắt giữ tàu có liên quan đến "việc phong tỏa dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt và bất hợp pháp".

Tàu chở dầu này lần đầu tiên lọt vào "tầm ngắm" của Mỹ sau khi được cho là đã cố gắng tiếp cận Venezuela vào cuối năm ngoái. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã cố gắng bắt giữ con tàu, nhưng thủy thủ đoàn từ chối cho họ lên tàu và hướng ra Đại Tây Dương. Trong quá trình truy đuổi, con tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.

Không lâu sau khi tàu Marinera bị bắt giữ, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ tuyên bố bắt thêm một tàu khác ở vùng biển Caribe, mô tả nó là "một tàu chở dầu cơ giới không quốc tịch, thuộc hạm đội ngầm bị trừng phạt".

“Tàu bị chặn bắt, M/T Sophia, đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở vùng biển Caribe. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang đưa tàu M/T Sophia về Mỹ để xử lý”, Bộ Tư lệnh miền nam của Mỹ cho biết.

