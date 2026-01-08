Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Iran tử hình người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông nhà nước Iran ngày 7/1 đưa tin, nước này đã xử tử một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA xác định người đàn ông này là Ali Ardestani, bị cáo buộc đã chuyển thông tin nhạy cảm cho Mossad để đổi lấy "phần thưởng tài chính dưới dạng tiền điện tử".

iran.png
Ảnh minh họa: AA.

Bản báo cáo tiết lộ, Ali thừa nhận các cáo buộc gián điệp và mong muốn nhận được phần thưởng 1 triệu USD cũng như thị thực Anh. Bản báo cáo gọi Ali là "lực lượng đặc nhiệm của Israel" và cho biết ông ta đã cung cấp hình ảnh và đoạn video về "những địa điểm đặc biệt" cho Mossad.

Hãng thông tấn IRNA không nêu rõ thời gian và địa điểm Ali bị bắt giữ.

"Israel đã tuyển mộ Ali trực tuyến. Vụ án của Ali đã được xét xử ở cả Tòa sơ thẩm và Tòa án Tối cao Iran", nguồn tin cho biết thêm.

Theo AP, kể từ cuộc xung đột Israel - Iran kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025 đến nay, Iran đã xử tử 12 người bị buộc tội làm gián điệp.

Tehran khẳng định những người bị tử hình đã tham gia vào các hành vi khủng bố hoặc phá hoại. Giới chức Iran cáo buộc Israel dàn dựng một chiến dịch tấn công bí mật bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm việc ám sát các nhà khoa học hạt nhân và phá hoại mạng lưới cơ sở chiến lược của nước này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Xung đột Iran-Israel #Hoạt động tình báo Mossad #Chiến dịch an ninh Iran #Iran tử hình người bị nghi làm gián điệp #căng thẳng giữa Israel Iran

Bài liên quan

Thế giới

Iran bắt 21.000 nghi phạm trong 12 ngày xung đột với Israel

Truyền thông đưa tin, cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa nước này với Israel vào tháng 6/2025.

Theo Al Jazeera ngày 12/8, truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn của cơ quan thực thi pháp luật cho biết, cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa nước này với Israel.

iran.png
Cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Iran tiết lộ việc từng bị Israel tìm cách ám sát

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Israel từng cố tìm cách ám sát ông.

Theo The Guardian ngày 7/7, Tổng thống Pezeshkian cho biết Israel từng cố tìm cách ám sát ông bằng cách ném bom vào địa điểm nơi nhà lãnh đạo Iran đang họp.

"Họ đã cố tìm cách. Họ đã hành động nhưng thất bại", Tổng thống Pezeshkian trả lời phóng viên Mỹ Tucker Carlson khi được hỏi liệu ông có tin rằng Israel đã cố tìm cách ám sát ông hay không.

Xem chi tiết

Thế giới

IAEA nói Iran có thể tái làm giàu uranium sau vài tháng nữa

Theo Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, Iran có thể khởi động lại hoạt động làm giàu uranium chỉ trong vài tháng tới.

Theo Al Jazeera, phát biểu này của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi được đưa ra hôm 28/6, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến tham vọng hạt nhân của Iran bị chậm lại "hàng thập kỷ".

"Mặc dù một số cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đã bị tấn công nhưng những cơ sở khác vẫn còn đứng vững. Tôi cho rằng Iran có thể sản xuất uranium làm giàu trong vòng vài tháng nữa, thậm chí có thể sớm hơn", ông Grossi nhận định.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới