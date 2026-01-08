Iran tử hình người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Theo AP, truyền thông nhà nước Iran ngày 7/1 đưa tin, nước này đã xử tử một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA xác định người đàn ông này là Ali Ardestani, bị cáo buộc đã chuyển thông tin nhạy cảm cho Mossad để đổi lấy "phần thưởng tài chính dưới dạng tiền điện tử".

Bản báo cáo tiết lộ, Ali thừa nhận các cáo buộc gián điệp và mong muốn nhận được phần thưởng 1 triệu USD cũng như thị thực Anh. Bản báo cáo gọi Ali là "lực lượng đặc nhiệm của Israel" và cho biết ông ta đã cung cấp hình ảnh và đoạn video về "những địa điểm đặc biệt" cho Mossad.

Hãng thông tấn IRNA không nêu rõ thời gian và địa điểm Ali bị bắt giữ.

"Israel đã tuyển mộ Ali trực tuyến. Vụ án của Ali đã được xét xử ở cả Tòa sơ thẩm và Tòa án Tối cao Iran", nguồn tin cho biết thêm.

Theo AP, kể từ cuộc xung đột Israel - Iran kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025 đến nay, Iran đã xử tử 12 người bị buộc tội làm gián điệp.

Tehran khẳng định những người bị tử hình đã tham gia vào các hành vi khủng bố hoặc phá hoại. Giới chức Iran cáo buộc Israel dàn dựng một chiến dịch tấn công bí mật bên trong lãnh thổ Iran, bao gồm việc ám sát các nhà khoa học hạt nhân và phá hoại mạng lưới cơ sở chiến lược của nước này.

