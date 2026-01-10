Hà Nội

Thế giới

Tổng thống lâm thời Venezuela điện đàm với lãnh đạo Brazil - Colombia

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Colombia Gustavo Petro.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 9/1.

Trên kênh Telegram của mình, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy chương trình hợp tác.

"Chúng tôi nhất trí về sự cần thiết phải thúc đẩy một chương trình hợp tác song phương rộng rãi, dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và đối thoại giữa các dân tộc", bà Rodriguez cho biết.

venezuela.png
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: TASS.

Trước đó, Chính phủ Brazil cho biết Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm hôm 8/1 để thảo luận về tình hình ở Venezuela.

Theo một tuyên bố từ Chính phủ Brazil, hai nhà lãnh đạo Brazil và Colombia đều bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc sử dụng vũ lực chống lại Venezuela, cho rằng đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ quyền của Venezuela.

"Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng những hành động như vậy tạo ra tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh khu vực, cũng như trật tự quốc tế", tuyên bố cho hay.

Nhà lãnh đạo Brazil và Colombia nhất trí rằng tình hình ở Venezuela phải được giải quyết hoàn toàn bằng các biện pháp hòa bình, đàm phán và tôn trọng ý chí của người dân Venezuela.

Hai vị Tổng thống cũng hoan nghênh thông báo được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đưa ra trước đó vào ngày 7/1 về việc trả tự do cho "một số lượng đáng kể" các tù nhân người Venezuela và nước ngoài.

Thông báo cũng lưu ý rằng, theo đề nghị của Venezuela, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva sẽ gửi 40 tấn vật tư và thuốc men cho Venezuela.

"Brazil và Colombia tái khẳng định ý định tiếp tục hợp tác vì hòa bình và ổn định ở Venezuela", tuyên bố cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro ngày 3/1

Nguồn video: VTV
Thế giới

Tổng thống Đức nói Mỹ phớt lờ chuẩn mực quốc tế

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng việc Mỹ phớt lờ các chuẩn mực quốc tế đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.

RT đưa tin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 8/1 nói rằng việc Mỹ coi thường các chuẩn mực quốc tế đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.

Những phát biểu của ông Steinmeier được đưa ra sau khi Mỹ tấn công vào Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, và tái khởi động kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch.

Xem chi tiết

Thế giới

Venezuela nói 100 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ

Theo Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela vừa qua đã khiến 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trang News.com.au đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello ngày 7/1 nói rằng, cuộc tấn công của Mỹ hôm 3/1, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas, đã khiến 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"Đến nay, tôi nhấn mạnh là đến thời điểm này, đã có 100 người thiệt mạng và số người bị thương tương tự trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hôm 3/1. Cuộc tấn công vào đất nước chúng ta thật khủng khiếp", ông Cabello nói trên truyền hình nhà nước.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela

Nga tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc với người dân và Chính phủ Venezuela.

RT đưa tin, bà Delcy Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela vào ngày 5/1. Trong một tuyên bố hôm 6/1, Bộ Ngoại giao Nga mô tả động thái này là minh chứng cho quyết tâm của Caracas trong việc "đảm bảo sự thống nhất" và "giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng hiến pháp". Moscow tái khẳng định "tình đoàn kết vững chắc với người dân và Chính phủ Venezuela".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Venezuela.

Xem chi tiết

