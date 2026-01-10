Tổng thống lâm thời Venezuela điện đàm với lãnh đạo Brazil - Colombia

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Colombia Gustavo Petro.

Trên kênh Telegram của mình, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy chương trình hợp tác.

"Chúng tôi nhất trí về sự cần thiết phải thúc đẩy một chương trình hợp tác song phương rộng rãi, dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và đối thoại giữa các dân tộc", bà Rodriguez cho biết.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: TASS.

Trước đó, Chính phủ Brazil cho biết Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm hôm 8/1 để thảo luận về tình hình ở Venezuela.

Theo một tuyên bố từ Chính phủ Brazil, hai nhà lãnh đạo Brazil và Colombia đều bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc sử dụng vũ lực chống lại Venezuela, cho rằng đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ quyền của Venezuela.

"Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng những hành động như vậy tạo ra tiền lệ cực kỳ nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh khu vực, cũng như trật tự quốc tế", tuyên bố cho hay.

Nhà lãnh đạo Brazil và Colombia nhất trí rằng tình hình ở Venezuela phải được giải quyết hoàn toàn bằng các biện pháp hòa bình, đàm phán và tôn trọng ý chí của người dân Venezuela.

Hai vị Tổng thống cũng hoan nghênh thông báo được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đưa ra trước đó vào ngày 7/1 về việc trả tự do cho "một số lượng đáng kể" các tù nhân người Venezuela và nước ngoài.

Thông báo cũng lưu ý rằng, theo đề nghị của Venezuela, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva sẽ gửi 40 tấn vật tư và thuốc men cho Venezuela.

"Brazil và Colombia tái khẳng định ý định tiếp tục hợp tác vì hòa bình và ổn định ở Venezuela", tuyên bố cho biết.

