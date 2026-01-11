Tuyết rơi dày kỷ lục ở thủ đô Moscow

Thủ đô Moscow của Nga đã trải qua trận tuyết rơi dày nhất trong 56 năm.

Theo Tân Hoa Xã, thủ đô Moscow ngày 9/1 đã trải qua trận tuyết rơi dày nhất trong 56 năm.

"Trận bão tuyết đổ bộ vào miền trung nước Nga hôm 9/1 đã mang đến lượng tuyết rơi kỷ lục, làm tê liệt giao thông đường bộ và đường hàng không trên toàn khu vực", Evgeny Tishkovets, chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Thời tiết Phobos, một dịch vụ dự báo thời tiết tư nhân, cho biết.

Tuyết rơi dày ở thủ đô Moscow, Nga, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Ảnh: apa.az.

Theo phóng viên APA, cơn bão tuyết “Frances” đã khiến lượng tuyết rơi tại Moscow vượt quá 65 cm. Tòa thị chính Moscow thông báo đã huy động 130.000 công nhân và 15.000 thiết bị để dọn tuyết trên đường phố.



Sân bay quốc tế Sheremetyevo của Moscow báo cáo rằng hơn 1 triệu mét khối tuyết đã được dọn khỏi khuôn viên sân bay trong 24 giờ.

Tính đến 12 giờ trưa ngày 10/1 (giờ địa phương), 78 chuyến bay tại 4 sân bay chính của Moscow đã bị hoãn trong hơn 2 tiếng, trong khi 35 chuyến khác bị hủy, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết.

Cả 4 sân bay sau đó đã hoạt động trở lại bình thường.

Công ty Đường sắt Moscow ước tính rằng khoảng 70.000 mét khối tuyết đã được dọn khỏi cơ sở hạ tầng đường sắt của thành phố trong 24 giờ.

