Thế giới

Mỹ tuyên bố sẽ sớm tấn công băng đảng ma túy trên đất liền

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền.

An An (Theo The Hill)

The Hill đưa tin, Tổng thống Trump ngày 8/1 tuyên bố Mỹ sẽ sớm tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền.

"Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công trên bộ để trấn áp các băng đảng ma túy. Các băng đảng này đang 'thống trị' Mexico", ông Trump nói trong chương trình “Hannity” của Fox News, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào về kế hoạch.

ap25356824599307.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Những phát ngôn của ông Trump được đưa ra sau chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và các nơi khác.

Các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nói rằng những người trên tàu là thành viên của băng đảng Tren de Aragua ở Venezuela. Băng đảng này đã bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài vào năm ngoái.

Ngày 3/1, Mỹ đã tấn công vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores. Vợ chồng ông Maduro sau đó bị đưa tới Mỹ và phải đối mặt với các buộc về ma túy và tàng trữ vũ khí.

Lực lượng Mỹ cũng tấn công cơ sở hạ tầng ở khu vực phía bắc Venezuela trước khi đột kích vào dinh thự của ông Maduro ở Caracas. Chính quyền Mỹ cũng tìm cách kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, tuyên bố Venezuela sẽ chuyển cho Mỹ khoảng 30 đến 50 triệu thùng dầu.

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela đã vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mexico.

"Sự can thiệp chưa bao giờ mang lại dân chủ, cũng chưa bao giờ tạo ra hạnh phúc hay ổn định lâu dài", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tuần trước.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1

Nguồn video: VTV
