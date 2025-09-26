Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đang hái quả, người phụ nữ bị gấu tấn công tử vong

Khi đang hái quả, người phụ nữ này đã bị một con gấu nâu bất ngờ tấn công. Do vết thương quá nặng, bà đã tử vong.

An An (Theo DM)

Theo Daily Mail ngày 22/9, sự việc xảy ra trên đảo Sakhalin, Nga. Nạn nhân được xác định là bà Lyudmila Komarova, 63 tuổi.

Natalya Borisovna, người đi cùng bà Komarova, kể lại rằng bà là người đầu tiên nhìn thấy con gấu và đã hét lớn đuổi nó đi. Tuy nhiên, con gấu mẹ liền tấn công bà Komarova một cách dã man.

"Sau đó chỉ còn lại sự im lặng. Tôi chậm rãi đi tới làng Laguri", Natalya kể lại.

untitled.png
Nạn nhân Lyudmila Komarova. Ảnh: Tvokha.ru.

Một cuộc tìm kiếm được tiến hành sau đó. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ chỉ tìm thấy đồ đạc của nạn nhân.

"Con gấu mẹ và gấu con ở rất gần nên họ không thể tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân vào đêm 21/9. Cuộc tìm kiếm tiếp tục vào sáng 22/9", hãng tin Tvokha đưa tin.

Được biết, con trai của nạn nhân cũng nằm trong đội cứu hộ. Cuối cùng, họ cũng thu hồi được thi thể người phụ nữ xấu số.

gau1.png
Ảnh minh họa: Shutterstock.

Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi một du khách người Nga phải chiến đấu để giành lại sự sống do bị một con gấu hoang dã tấn công và kéo ra khỏi lều.

Nạn nhân là Natalya K, 43 tuổi, đang ngủ trong lều ở Kamchatka thì con vật bất ngờ xông vào và tấn công cô. Tiếng hét của cô đã đánh thức những người cắm trại khác và cuối cùng khiến con gấu nâu sợ hãi bỏ chạy.

Một nhân viên y tế đã điều trị cho người phụ nữ tại hiện trường trước khi đưa cô đến bệnh viện để phẫu thuật ngay lập tức.

>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai

#gấu tấn công #cảnh báo gấu hoang dã #đảo Sakhalin #an toàn khi đi rừng #động vật hoang dã #gấu tấn công người

Bài liên quan

Thế giới

Đang tắm dưới sông, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong

Khi đang tắm dưới sông cùng người thân, ông Arifuddin bất ngờ bị con cá sấu tấn công và tử vong.

ca1.png
Theo Daily Mail, vụ việc cá sấu tấn công người xảy ra tại Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều ngày 14/8. (Nguồn ảnh: Daily Mail/ViralPress)
ca2-0.png
Khi đó, ông Arifuddin (ảnh), 53 tuổi, đang tắm cùng người thân dọc theo sông Bulete thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công, cắn vào chân.
Xem chi tiết

Thế giới

Đang cho gà ăn trong sân, bé gái bị sư tử lao vào tấn công

Khi đang cho gà ăn ở sân sau nhà tại bang California (Mỹ), một bé gái bất ngờ bị con sư tử núi lao vào tấn công, cắn vào tay và phải nhập viện.

ABC7 dẫn thông tin từ Sở cảnh sát quận Los Angeles cho biết, vụ sư tử tấn công bé gái 11 tuổi xảy ra vào khoảng 17h40 chiều 10/8.

Khi đó, bé gái được cho là đang cho gà ăn ở sân sau của ngôi nhà ở Malibu, bang California, thì bất ngờ một con sư tử núi lao tới và cắn vào cánh tay của bé gái. Gia đình nhanh chóng đưa bé tới bệnh viện, may mắn là các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Xem chi tiết

Thế giới

Bị voi tấn công, chủ khu bảo tồn động vật hoang dã tử vong

Chủ sở hữu của một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu Nam Phi đã bị một con voi tấn công và tử vong.

Theo Daily Mail, vụ việc thương tâm xảy ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 22/7 tại khu bảo tồn động vật hoang dã tư nhân Gondwana ở Nam Phi.

Khi đó, Francois Christiaan Conradie, chủ khu bảo tồn, đang cố dẫn một đàn voi ra khỏi khu nhà nghỉ du lịch. Tuy nhiên, một con voi đực nặng 6 tấn bất ngờ lao tới, húc ông bằng ngà và giẫm đạp nhiều lần, dù các nhân viên kiểm lâm đã cố gắng can thiệp nhưng không cứu được ông.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới