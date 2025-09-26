Đang hái quả, người phụ nữ bị gấu tấn công tử vong

Khi đang hái quả, người phụ nữ này đã bị một con gấu nâu bất ngờ tấn công. Do vết thương quá nặng, bà đã tử vong.

Theo Daily Mail ngày 22/9, sự việc xảy ra trên đảo Sakhalin, Nga. Nạn nhân được xác định là bà Lyudmila Komarova, 63 tuổi.

Natalya Borisovna, người đi cùng bà Komarova, kể lại rằng bà là người đầu tiên nhìn thấy con gấu và đã hét lớn đuổi nó đi. Tuy nhiên, con gấu mẹ liền tấn công bà Komarova một cách dã man.

"Sau đó chỉ còn lại sự im lặng. Tôi chậm rãi đi tới làng Laguri", Natalya kể lại.

Nạn nhân Lyudmila Komarova. Ảnh: Tvokha.ru.

Một cuộc tìm kiếm được tiến hành sau đó. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ chỉ tìm thấy đồ đạc của nạn nhân.

"Con gấu mẹ và gấu con ở rất gần nên họ không thể tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân vào đêm 21/9. Cuộc tìm kiếm tiếp tục vào sáng 22/9", hãng tin Tvokha đưa tin.

Được biết, con trai của nạn nhân cũng nằm trong đội cứu hộ. Cuối cùng, họ cũng thu hồi được thi thể người phụ nữ xấu số.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Sự việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi một du khách người Nga phải chiến đấu để giành lại sự sống do bị một con gấu hoang dã tấn công và kéo ra khỏi lều.

Nạn nhân là Natalya K, 43 tuổi, đang ngủ trong lều ở Kamchatka thì con vật bất ngờ xông vào và tấn công cô. Tiếng hét của cô đã đánh thức những người cắm trại khác và cuối cùng khiến con gấu nâu sợ hãi bỏ chạy.

Một nhân viên y tế đã điều trị cho người phụ nữ tại hiện trường trước khi đưa cô đến bệnh viện để phẫu thuật ngay lập tức.

>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai