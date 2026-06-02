Gấu tấn công người trong khu dân cư ở Nhật Bản

Một con gấu đã tấn công và làm 4 người bị thương trong khu dân cư tại quận Sasakino, tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

AP đưa tin, vụ gấu tấn công người xảy ra tại một khu dân cư ở quận Sasakino, tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản, vào ngày 2/6. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nhà máy thép Fukushima báo cáo về việc hai nhân viên của họ bị gấu tấn công.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy con gấu đen xuất hiện và đuổi theo một nhân viên gần lối vào. Khi nam thanh niên khoảng 20 tuổi cố gắng bỏ chạy, con gấu đã quật ngã anh xuống đất. Trong video, con gấu sau đó di chuyển vào khu vực nhà máy và làm bị thương một nam nhân viên khác khoảng 60 tuổi.

Hình ảnh này được trích từ camera an ninh do nhà máy thép Fukushima cung cấp cho thấy một con gấu đang bỏ chạy sau khi tấn công một người trong khuôn viên nhà máy ở Fukushima, Nhật Bản, ngày 2/6/2026. Ảnh: Nhà máy thép FUKUSHIMA/AP.

Một người đàn ông 60 tuổi, nhân viên của một công ty khác, và một cụ bà ngoài 80 tuổi sống trong khu phố cũng bị tấn công và bị thương, thông báo từ Sở Cứu hỏa thành phố Fukushima cho biết.

"4 nạn nhân bị thương nhưng may mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng", nguồn tin cho hay.

Tính đến chiều 2/6, lực lượng chức năng chưa bắt được con gấu. Con vật được cho là đang "ẩn náu" ở bên trong khu phức hợp của một công ty.

Hai trường học gần đó tạm thời đóng cửa, trong đó có Trường Tiểu học Noda, để đảm bảo an toàn.

Vụ việc khiến người dân khu vực xung quanh hoảng sợ và nhớ lại bi kịch hồi năm ngoái khi hơn 60 người bị gấu tấn công ở tỉnh Akita, trong đó 4 người thiệt mạng.

Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết 13 người đã thiệt mạng trong hơn 230 vụ gấu tấn công người tại nước này vào năm 2025.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ gấu tấn công người ở Nhật Bản hồi tháng 8/2025