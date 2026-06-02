Gấu tấn công người trong khu dân cư ở Nhật Bản

Một con gấu đã tấn công và làm 4 người bị thương trong khu dân cư tại quận Sasakino, tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

AP đưa tin, vụ gấu tấn công người xảy ra tại một khu dân cư ở quận Sasakino, tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản, vào ngày 2/6. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nhà máy thép Fukushima báo cáo về việc hai nhân viên của họ bị gấu tấn công.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy con gấu đen xuất hiện và đuổi theo một nhân viên gần lối vào. Khi nam thanh niên khoảng 20 tuổi cố gắng bỏ chạy, con gấu đã quật ngã anh xuống đất. Trong video, con gấu sau đó di chuyển vào khu vực nhà máy và làm bị thương một nam nhân viên khác khoảng 60 tuổi.

ap26153266159984.jpg
Hình ảnh này được trích từ camera an ninh do nhà máy thép Fukushima cung cấp cho thấy một con gấu đang bỏ chạy sau khi tấn công một người trong khuôn viên nhà máy ở Fukushima, Nhật Bản, ngày 2/6/2026. Ảnh: Nhà máy thép FUKUSHIMA/AP.

Một người đàn ông 60 tuổi, nhân viên của một công ty khác, và một cụ bà ngoài 80 tuổi sống trong khu phố cũng bị tấn công và bị thương, thông báo từ Sở Cứu hỏa thành phố Fukushima cho biết.

"4 nạn nhân bị thương nhưng may mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng", nguồn tin cho hay.

Tính đến chiều 2/6, lực lượng chức năng chưa bắt được con gấu. Con vật được cho là đang "ẩn náu" ở bên trong khu phức hợp của một công ty.

Hai trường học gần đó tạm thời đóng cửa, trong đó có Trường Tiểu học Noda, để đảm bảo an toàn.

Vụ việc khiến người dân khu vực xung quanh hoảng sợ và nhớ lại bi kịch hồi năm ngoái khi hơn 60 người bị gấu tấn công ở tỉnh Akita, trong đó 4 người thiệt mạng.

Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết 13 người đã thiệt mạng trong hơn 230 vụ gấu tấn công người tại nước này vào năm 2025.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ gấu tấn công người ở Nhật Bản hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
Gấu tấn công gây chết người ở Nhật Bản

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi bị gấu tấn công gần một văn phòng chính quyền địa phương ở làng Higashinaruse, Akita, Nhật Bản.

Theo Kyodo, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một văn phòng chính quyền địa phương ở làng Higashinaruse vào khoảng 11h10 sáng ngày 24/10 nói rằng một số người đã bị thương sau khi bị gấu tấn công.

"Các sĩ quan nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ ngã gục trên mặt đất cách tòa nhà văn phòng khoảng 200 mét. Họ chảy máu và bị thương, bao gồm cả vết thương ở mặt. Cả 4 người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Yoshiyuki Sasaki, người đàn ông 38 tuổi, được xác nhận đã tử vong", cảnh sát thông tin.

Đang hái quả, người phụ nữ bị gấu tấn công tử vong

Khi đang hái quả, người phụ nữ này đã bị một con gấu nâu bất ngờ tấn công. Do vết thương quá nặng, bà đã tử vong.

Theo Daily Mail ngày 22/9, sự việc xảy ra trên đảo Sakhalin, Nga. Nạn nhân được xác định là bà Lyudmila Komarova, 63 tuổi.

Natalya Borisovna, người đi cùng bà Komarova, kể lại rằng bà là người đầu tiên nhìn thấy con gấu và đã hét lớn đuổi nó đi. Tuy nhiên, con gấu mẹ liền tấn công bà Komarova một cách dã man.

