Nam thanh niên lừa bạn học chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Sau khi vay tiền của bạn học, Trần Quốc Huy đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để mua đồng tiền số USDT và đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến.

Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Trần Quốc Huy và chị Đ.T.Đ.N (SN 1991, thường trú tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) có quen biết với nhau khi còn học phổ thông. Huy tự giới thiệu mình là trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP HCM, để chị N. tin tưởng cho vay tiền.

Đối tượng Trần Quốc Huy tại cơ quan Công an.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2023, Huy đã nhiều lần vay tiền của chị N. với tổng số tiền lên đến hơn 9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Huy chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để mua đồng tiền số USDT và đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến. Đến nay, Huy mới trả được cho chị N. hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, các thông tin Huy đưa ra đều là gian dối, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Huy đã đủ căn cứ để khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.