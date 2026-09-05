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Xã hội

Nam sinh viên nghi tự lao vào đường tàu, tử vong tại chỗ

Đoàn tàu Bắc Nam kéo còi, ầm ầm lao tới thì nam sinh viên bất ngờ lao vào nên bị tông tử vong tại chỗ. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân tự gây ra do liên quan nợ nần.

Đăng Lê

Đến 11h30 trưa nay 5/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an phường Hiệp Bình và tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08) Công an TP HCM vẫn đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đường sắt làm T.T.Đ (22 tuổi, quê Khánh Hoà) tử vong tại chỗ.

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Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu khoảng 10h cùng ngày, đoàn tàu Bắc Nam từ ga Sài Gòn đi Hà Nội vừa qua khỏi gác chắn đường Hiệp Bình, đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình) gần 1km thì lái tàu phát hiện một thanh niên (sau đó được xác định là Đ., sinh viên một trường Đại học ở TP HCM) từ đâu xuất hiện trên đường ray. Dù lái tàu đã kéo còi inh ỏi nhưng thanh niên này vẫn cố lao ra. Đoàn tàu đã ầm ầm lao đến và tông trực diện khiến nam sinh viên tử vong tại chỗ.

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Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu phải dừng lại để lái tàu ghi nhận sự việc với cơ quan chức năng và tiếp tục hành trình.

Tại hiện trường, Công an địa phương đã tìm thấy ví giấy tờ cũng như mở được điện thoại của nạn nhân. Bước đầu Công an ghi nhận trong điện thoại có nhiều tin nhắn liên quan đến nợ nần. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng nói trên vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghi nạn nhân tự lao vào đoàn tàu.
#nam sinh #Tai nạn đường sắt #tử vong #TP.HCM #Nợ nần #Tai nạn đường sắt

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