Nam du khách Úc ngừng tuần hoàn ngoại viện, hồi phục sau 5 ngày

Nam du khách người Úc bất ngờ ngừng tuần hoàn khi đang ở Việt Nam. Sau 5 phút hồi sức tim phổi, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Hôn mê, bất tỉnh, ngừng hô hấp bất thường

Trong thời gian du lịch tại Việt Nam, một nam du khách trẻ tuổi người Úc bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, bất tỉnh, có biểu hiện ngừng hô hấp bất thường. Người bệnh được nhân viên khách sạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu. Ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sức tim phổi nhằm tái lập tuần hoàn cho người bệnh.

Sau khoảng 5 phút hồi sức liên tục, tuần hoàn tự nhiên được tái lập. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu trong quá trình cứu sống người bệnh. Sau ngừng tuần hoàn, bệnh nhân vẫn ở tình trạng nguy kịch với sốc, tụt huyết áp, suy hô hấp và rối loạn toan - kiềm nghiêm trọng. Nguy cơ tổn thương não, suy đa cơ quan và tử vong vẫn rất cao.

Người bệnh được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Viết Thắng, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cho biết: “Ở thời điểm tim bệnh nhân đập trở lại, chúng tôi chưa thể nói rằng người bệnh đã được cứu sống. Chiến lược điều trị hồi sức cho bệnh nhân vẫn là một thách thức lớn khi cơ thể vừa mới suy sụp hoàn toàn do sốc nặng, suy nhiều tạng, phù não, kèm theo tình trạng ngộ độc phức tạp”.

Hồi sức chuyên sâu, từng bước bảo vệ não và các cơ quan

Sau khi tái lập tuần hoàn tự nhiên, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị. Các chuyên khoa phối hợp hội chẩn, xây dựng chiến lược hồi sức với những mục tiêu trọng tâm gồm duy trì tuần hoàn, bảo vệ não, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát tổn thương cơ quan sau ngừng tuần hoàn.

Người bệnh được theo dõi sát các chỉ số tuần hoàn và hô hấp. Hệ thống theo dõi huyết động nâng cao PiCCO được sử dụng để hỗ trợ điều chỉnh thuốc vận mạch và lượng dịch truyền phù hợp với tình trạng thực tế.

Bên cạnh đó, ê-kíp tập trung kiểm soát thân nhiệt, thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi và áp dụng lọc máu liên tục nhằm kiểm soát các rối loạn chuyển hóa, đồng thời hỗ trợ chức năng các cơ quan bị ảnh hưởng.

Người bệnh được kiểm soát thân nhiệt, thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi - Ảnh BVCC

Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng sau khi tuần hoàn được tái lập. Người bệnh không chỉ cần duy trì huyết áp và hô hấp mà còn phải được theo dõi, xử trí các hậu quả của tình trạng thiếu oxy và giảm tưới máu kéo dài, trong đó tổn thương não là một trong những biến chứng đáng lo ngại.

Quá trình hồi phục của nam du khách diễn tiến tích cực theo từng ngày. Đến ngày điều trị thứ 3, khi được giảm liều thuốc an thần, người bệnh bắt đầu tỉnh lại, có thể hiểu và thực hiện những hiệu lệnh đơn giản.

Đến ngày thứ 5, bệnh nhân được rút nội khí quản, tự thở, ăn uống và có thể vận động đơn giản tại giường. Sang ngày thứ 6, người bệnh tỉnh táo, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Bệnh nhân hồi phục sau 5 ngày cấp cứu - Ảnh BVCC

Ngừng tuần hoàn – mỗi phút đều có ý nghĩa Khi phát hiện người bệnh bất tỉnh, không thở hoặc thở bất thường, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đánh giá tình trạng. Nếu nghi ngờ ngừng tuần hoàn, cần tiến hành hồi sức tim phổi càng sớm càng tốt. Không trì hoãn hồi sức để chờ người bệnh tự hồi phục. Sau khi tuần hoàn được tái lập, người bệnh vẫn cần được theo dõi và điều trị tích cực để hạn chế tổn thương não, suy đa cơ quan và các biến chứng sau ngừng tuần hoàn.