Cứu sống người phụ nữ sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ khi đi du lịch

Bệnh nhân V.T.H. (28 tuổi, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh thì bất ngờ xuất hiện đau bụng dữ dội, tăng dần trong khoảng 4 giờ, kèm theo tình trạng mệt lả và ngất.

Khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, người bệnh trong tình trạng sốc giảm thể tích nặng với da niêm mạc nhợt, mạch nhanh 110 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có kinh nguyệt không đều, chậm kinh khoảng một tháng và trước đó xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo bất thường.

Kết quả siêu âm cho thấy ổ bụng chứa nhiều dịch máu, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật mở ổ bụng khẩn cấp nhằm nhanh chóng kiểm soát nguồn chảy máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa lượng máu lớn gồm cả máu loãng và máu cục. Tổng thể tích máu hút ra lên tới 1.800 ml.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt khối chửa ngoài tử cung đã vỡ, cầm máu triệt để, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu cùng đồ sau. Song song với đó, các bác sĩ Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực liên tục hồi sức chống sốc, duy trì huyết động ổn định cho người bệnh.

Bệnh nhân được truyền tổng cộng 6 đơn vị hồng cầu và huyết tương trước, trong và sau phẫu thuật.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Thương, Khoa Phụ sản, đây là trường hợp chửa ngoài tử cung vỡ rất nặng với tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng.

Khi nhập viện, bệnh nhân đã mất một lượng máu lớn trong ổ bụng, huyết áp tụt sâu, nguy cơ ngừng tuần hoàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khối chửa nằm ở loa vòi tử cung bên trái đã vỡ, đang chảy máu, đồng thời vùng tiểu khung có tình trạng dính phức tạp.

Phẫu thuật xử trí triệt để khối chửa ngoài tử cung, bảo tồn tử cung và buồng trứng hai bên có ý nghĩa rất quan trọng đối với khả năng mang thai tự nhiên trong tương lai của bệnh nhân, đặc biệt khi người bệnh còn trẻ và chưa sinh con".

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Tô Thị Kim Quy, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, thai ngoài tử cung là tình trạng trứng sau khi thụ tinh không làm tổ trong buồng tử cung mà phát triển ở vị trí khác, thường gặp nhất là tại vòi tử cung, chiếm khoảng 95% trường hợp.

Thai ngoài tử cung chiếm khoảng 1-2% tổng số thai nghén nhưng lại là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong ba tháng đầu thai kỳ, với tỷ lệ tử vong từ 4-10%.

Khi khối thai phát triển và vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết ổ bụng ồ ạt dẫn đến sốc mất máu, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo thai ngoài tử cung thường gặp gồm chậm kinh, ra máu âm đạo bất thường, đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội, chóng mặt, choáng váng, ngất.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt những người có dấu hiệu chậm kinh hoặc nghi ngờ mang thai, cần đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi xuất hiện đau bụng bất thường hoặc ra máu âm đạo để được chẩn đoán sớm.

Việc phát hiện thai ngoài tử cung ở giai đoạn sớm không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm mà còn góp phần bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

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