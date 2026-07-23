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Sống Khỏe

Người đàn ông trở về từ cõi chết sau 45 ngày hồi sức tích cực

Bệnh nhân ngừng tuần hoàn tại Nghệ An đã sống sót sau 45 ngày cấp cứu và điều trị, mở ra hy vọng cho các ca nguy kịch tương tự.

Hạo Nhiên

Ngày 23/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cứu sống thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện, sau quá trình cấp cứu khẩn trương và điều trị hồi sức tích cực kéo dài 45 ngày.

Theo thông tin ban đầu, nam bênh nhận được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng ngừng tuần hoàn, không còn dấu hiệu tuần hoàn tự nhiên, tiên lượng hết sức nguy kịch.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp trực lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sinh tim phổi theo đúng phác đồ.

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Nam bệnh nhân được xuất viện sau 45 ngày điều trị tích cực.

Người bệnh được ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp bằng bóng bóp, sử dụng thuốc cấp cứu và sốc điện liên tục. Sau quá trình cấp cứu khẩn trương, bệnh nhân có tuần hoàn tự nhiên trở lại, mở ra cơ hội tiếp tục điều trị chuyên sâu tại khoa hồi sức.

Tuy nhiên, hành trình giành lại sự sống của người bệnh vẫn còn nhiều thử thách. Những ngày điều trị tiếp theo, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài, phải duy trì thở máy và đối mặt với nhiều biến chứng nặng như viêm phổi bệnh viện, loét tỳ đè cùng nhiều nguy cơ khác thường gặp ở bệnh nhân hồi sức tích cực.

Trước diễn biến phức tạp, đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng đã theo dõi sát tình trạng lâm sàng, điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp, đồng thời thực hiện các biện pháp hồi sức, chăm sóc toàn diện nhằm kiểm soát biến chứng, bảo đảm chức năng các cơ quan và hỗ trợ quá trình phục hồi.

Sau 45 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo, cai được máy thở, rút canuyn mở khí quản, giao tiếp bình thường, tập ăn qua đường miệng và được xuất viện.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Bệnh nhân #Nghệ An #Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc #ngừng tuần hoàn #cứu sống

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