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Kinh doanh - Địa ốc

Na Chi Lăng vào mùa, giá bán lên tới 120.000 đồng/kg

Na Chi Lăng đang vào mùa thu hoạch, giá bán trên thị trường dao động khá rộng, từ khoảng 50.000 đồng đến 120.000 đồng/kg tùy kích thước, chất lượng và điểm bán.

Thiên Anh

Những ngày này, na Chi Lăng (Lạng Sơn) bắt đầu được bày bán nhiều tại các chợ, cửa hàng trái cây và trên các kênh bán hàng trực tuyến. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua loại đặc sản nổi tiếng của vùng núi đá phía Bắc.

Đáng chú ý, giá na Chi Lăng trên thị trường có sự phân hóa khá rõ. Theo thông tin từ các điểm bán, na loại phổ thông có giá khoảng 50.000 đồng/kg, trong khi những quả to, mã đẹp, chất lượng cao có thể được bán với giá 100.000-120.000 đồng/kg.

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Mức giá 120.000 đồng/kg vì vậy được xem là mức cao của thị trường, chủ yếu dành cho những quả đạt tiêu chuẩn về kích thước và hình thức. Không phải toàn bộ na Chi Lăng đều có giá ở mức này.

Sự chênh lệch giá thể hiện khá rõ ngay trong cùng một mùa vụ. Với người mua, những quả na có kích thước lớn, mắt đều, vỏ sáng, ít bị dập hoặc nứt thường được ưu tiên lựa chọn và có giá cao hơn. Trong khi đó, những quả nhỏ hơn hoặc hình thức không đồng đều thường được bán với mức giá thấp hơn.

Na Chi Lăng nổi tiếng với hai dòng chính là na dai và na bở. Trong đó, na dai thường được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ thịt quả chắc, vị ngọt, thơm và có khả năng bảo quản, vận chuyển tốt hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp sản phẩm có lợi thế khi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố lớn.

Tuy nhiên, giá bán đến tay người tiêu dùng không đồng nghĩa với giá mà người trồng nhận được tại vườn. Qua các khâu thu hoạch, phân loại, đóng gói, vận chuyển và phân phối, giá sản phẩm có thể tăng lên đáng kể.

Trước đó, tại thời điểm đầu vụ những năm gần đây, giá na Chi Lăng tại khu vực thu mua thường thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ. Có thời điểm na được thương lái thu mua tại vườn với giá khoảng 35.000-50.000 đồng/kg, trong khi những loại quả đẹp được bán tại các thị trường lớn với giá cao hơn.

Điều này cho thấy mức giá 120.000 đồng/kg cần được hiểu là giá của một phân khúc sản phẩm cụ thể, thay vì mặt bằng chung của na Chi Lăng.

Một điểm đặc biệt trong câu chuyện giá thành của loại quả này nằm ở điều kiện sản xuất. Na Chi Lăng được trồng nhiều trên những khu vực núi đá, địa hình dốc và khó cơ giới hóa. Việc chăm sóc, thu hái và vận chuyển quả từ trên núi xuống vì thế mất nhiều công sức hơn so với những vùng trồng cây ăn quả có địa hình bằng phẳng.

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Tại một số khu vực, người dân phải sử dụng hệ thống tời, dây cáp và ròng rọc để đưa những sọt na từ trên núi xuống. Mỗi sọt có thể nặng hàng chục kg. Sau khi được đưa xuống, na tiếp tục trải qua công đoạn phân loại trước khi vận chuyển tới các chợ đầu mối và thị trường tiêu thụ.

Mùa na thường không kéo dài quanh năm, trong khi nhu cầu tiêu thụ loại đặc sản này tập trung mạnh trong thời gian thu hoạch. Đây cũng là yếu tố khiến giá bán thay đổi theo từng thời điểm, từng khu vực và từng chất lượng sản phẩm.

Với người tiêu dùng, nếu muốn mua na Chi Lăng với giá hợp lý, việc tham khảo nhiều điểm bán và chú ý đến nguồn gốc, kích thước, độ chín của quả là cần thiết. Cùng mang tên na Chi Lăng nhưng chất lượng và giá bán có thể khác nhau khá xa.

Từ một loại quả được trồng trên những sườn núi đá, na Chi Lăng ngày càng được nhận diện như một đặc sản có giá trị trên thị trường. Trong mùa thu hoạch năm nay, mức giá từ khoảng 50.000 đồng/kg đến 120.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang phân hóa mạnh theo chất lượng, đồng thời phản ánh giá trị ngày càng cao của loại trái cây đặc sản này.

#Na Chi Lăng #giá na #đặc sản #Lạng Sơn #trái cây #mùa thu

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Mận Pu Nhi đang được bán với giá cao gấp nhiều lần mận phổ thông nhưng vẫn được người tiêu dùng săn đón nhờ hương vị đặc biệt và chất lượng vượt trội.

Nhắc đến mùa hè Tây Bắc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vườn mận trĩu quả trải dài trên các sườn đồi ở Sơn La, Lào Cai hay Điện Biên. Tuy nhiên, bên cạnh giống mận hậu quen thuộc, một loại mận đặc sản có tên Pu Nhi đang tạo nên sức hút riêng trên thị trường nhờ giá trị kinh tế cao và hương vị được đánh giá thuộc hàng độc đáo nhất vùng núi phía Bắc.

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Mận Pu Nhi.

Mận Pu Nhi được trồng chủ yếu tại khu vực núi Pu Nhi thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Đây là vùng có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng với nền nhiệt cao, biên độ nhiệt ngày đêm lớn cùng lớp đất giàu khoáng chất. Chính những yếu tố tự nhiên này được cho là tạo nên chất lượng khác biệt cho loại quả đặc sản địa phương.

Không giống nhiều giống mận phổ biến trên thị trường, mận Pu Nhi có kích thước vừa phải, lớp vỏ tím sẫm phủ lớp phấn trắng tự nhiên. Khi bổ đôi, phần thịt quả có màu đỏ tím bắt mắt, kết cấu chắc và giòn. Điểm nổi bật nhất là vị ngọt đậm xen lẫn vị chua thanh nhẹ, hậu vị thơm kéo dài và hầu như không có cảm giác chát. Nhiều người từng thưởng thức nhận xét loại mận này có độ đậm vị cao hơn mận hậu thông thường, càng ăn càng cảm nhận rõ vị ngọt tự nhiên đặc trưng.

Chính chất lượng vượt trội đã giúp mận Pu Nhi trở thành mặt hàng được săn đón mỗi khi bước vào mùa thu hoạch. Trên thị trường hiện nay, giá bán dao động từ 150.000-200.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm cao hơn đối với những lô hàng tuyển chọn. Mức giá này cao gấp nhiều lần so với mận hậu thông thường vốn chỉ dao động từ 20.000-40.000 đồng/kg trong chính vụ. Ngay cả những loại mận hậu cao cấp, kích cỡ lớn cũng thường chỉ đạt mức 70.000-100.000 đồng/kg.

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Dù giá cao nhưng mận Pu Nhi vẫn được nhiều người săn đón.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến mận Pu Nhi luôn giữ giá cao nằm ở sự khan hiếm. Diện tích canh tác loại mận này khá hạn chế và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng diện tích trồng mận tại địa phương. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch tương đối ngắn, thường kéo dài khoảng 20 ngày mỗi năm. Sản lượng ít trong khi nhu cầu ngày càng tăng khiến nhiều nhà vườn gần như bán hết sản phẩm ngay từ đầu vụ.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán nông sản trực tuyến, mận Pu Nhi ngày càng được nhiều người tiêu dùng tại Hà Nội, TP HCM và các đô thị lớn biết đến. Không ít cửa hàng đặc sản vùng miền đã đưa loại quả này vào danh mục sản phẩm cao cấp phục vụ khách hàng có nhu cầu trải nghiệm nông sản độc đáo hoặc mua làm quà biếu.

Sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường cũng góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân vùng trồng. Nhiều hộ gia đình tại Sông Mã đã chú trọng hơn đến việc chăm sóc cây theo hướng an toàn, cải thiện chất lượng quả và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhờ giá bán cao hơn đáng kể so với nhiều loại cây ăn quả khác, mận Pu Nhi đang trở thành nguồn thu nhập quan trọng đối với một số hộ dân địa phương.

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Vị ngọt đậm xen lẫn vị chua thanh nhẹ, hậu vị thơm kéo dài và hầu như không có cảm giác chát là điều khiến mận Pu Nhi trở nên đặc biệt.

Các chuyên gia nông nghiệp nhận định việc phát triển những giống cây bản địa có giá trị cao như mận Pu Nhi không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo động lực cho phát triển kinh tế vùng cao. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mang bản sắc địa phương và chất lượng đặc trưng, những loại trái cây đặc sản như mận Pu Nhi có nhiều cơ hội mở rộng thị trường.

Không chỉ riêng mận Pu Nhi, thời gian gần đây nhiều nông sản vùng cao như đào đá, lê Tai Nung, táo mèo hay mận máu cũng liên tục gây chú ý nhờ hương vị khác biệt và sản lượng hạn chế. Xu hướng sẵn sàng chi trả cao hơn để trải nghiệm các loại nông sản độc đáo cho thấy thị trường đang mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm đặc sản địa phương nếu được đầu tư bài bản về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Với hương vị riêng biệt, số lượng không nhiều và giá trị kinh tế cao, mận Pu Nhi không chỉ là một loại trái cây đặc sản của Tây Bắc mà còn đang trở thành minh chứng cho tiềm năng phát triển của những sản phẩm nông nghiệp mang dấu ấn vùng miền trên thị trường hiện đại.

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