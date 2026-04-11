Xoài hạt lép giá rẻ tràn chợ Hà Nội: Đặc sản miền Tây hay “đội lốt”?

Xoài hạt lép đang xuất hiện phổ biến tại Hà Nội với giá rẻ, nguồn gốc miền Tây hay nhập khẩu đội lốt? Khám phá ngay trong bài viết này.

Xoài hạt lép bỗng “phủ sóng” chợ Hà Nội

Những ngày gần đây, tại nhiều chợ dân sinh và cửa hàng hoa quả ở Hà Nội, bên cạnh các loại xoài quen thuộc như xoài cát chu, xoài keo hay xoài tứ quý, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp thêm một loại xoài mang tên xoài hạt lép, còn được gọi là xoài đeo hoặc xoài mút.

Xoài hạt lép đang được rao bán trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau.

Loại xoài này có hình dáng khá đặc trưng: quả thuôn dài, phần đuôi cong nhẹ, vỏ màu xanh đậm. Khi ăn xanh, xoài có độ giòn rõ, vị ngọt xen chút chua thanh nên khá “bắt miệng”. Chính vì vậy, dù mới được bày bán nhiều trên thị trường thời gian gần đây, xoài hạt lép nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Khảo sát tại một số chợ dân sinh ở các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai hay tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu cho thấy xoài hạt lép đang được bày bán khá phổ biến. Giá bán dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và nguồn hàng.

Ở nhiều sạp trái cây, xoài được chất thành từng đống lớn với lời quảng cáo hấp dẫn như “hạt lép, dày thịt, ít xơ”, “ăn giòn, ngọt, không chua gắt”.

Nhờ mức giá rẻ và hương vị khá dễ ăn, xoài hạt lép nhanh chóng trở thành mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Người tiêu dùng tò mò nguồn gốc

Chị Phương Thảo (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết chị lần đầu mua xoài hạt lép khi thấy người bán giới thiệu là loại xoài đang “rất hot”.

“Thấy giá cũng rẻ nên tôi mua thử vài kg về ăn. Khi cắt ra thì thấy đúng là phần hạt rất mỏng, thịt khá dày. Ăn giòn và ngọt nhẹ nên khá hợp khẩu vị”, chị Thảo chia sẻ.

Theo chị, khi hỏi nguồn gốc, người bán cho biết xoài được vận chuyển từ các tỉnh miền Tây ra Hà Nội.

“Việt Nam mình vốn có nhiều giống xoài ngon nên tôi cũng khá tin tưởng. Tuy nhiên giá chỉ vài chục nghìn một kg nên đôi khi cũng hơi tò mò không biết nguồn hàng cụ thể từ đâu”, chị nói.

Không chỉ chị Thảo, nhiều người tiêu dùng khác cũng cho biết họ biết đến xoài hạt lép thông qua lời giới thiệu của người bán hoặc qua mạng xã hội.

Một số người cho rằng nếu xoài được vận chuyển từ miền Tây ra Hà Nội thì chi phí vận chuyển và bảo quản có thể khiến giá bán cao hơn. Vì vậy mức giá quá rẻ đôi khi cũng khiến họ đặt câu hỏi.

Tiểu thương nói gì?

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, xoài hạt lép thực chất không phải giống xoài mới mà đã được trồng từ khá lâu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chị Kim Anh, tiểu thương kinh doanh hoa quả tại Hà Nội, cho biết xoài hạt lép được trồng khá nhiều ở các tỉnh miền Tây, đặc biệt là tại An Giang.

“Đây là giống xoài nổi tiếng ở một số vùng trồng miền Tây. Hiện đang đúng mùa thu hoạch nên nguồn hàng về nhiều, giá cũng mềm hơn so với các loại xoài khác”, chị Kim Anh nói.

Theo tiểu thương này, xoài hạt lép được nhiều người gọi vui là “vua của các loại xoài xanh” bởi độ giòn đặc trưng.

“Khi ăn xanh, xoài rất giòn và gần như không có xơ. Phần thịt dày trong khi hạt lại rất mỏng, có quả gần như không có hạt nên được nhiều người thích”, chị cho biết.

Theo chị Kim Anh, giống xoài này được chọn lọc từ xoài tượng trái to, sau đó phát triển thành dạng quả nhỏ hơn nhưng phần thịt lại dày hơn. Khi chín, xoài có mùi thơm khá rõ và vị ngọt đậm.

Có hay không xoài nhập khẩu “đội lốt”?

Trong bối cảnh thị trường trái cây ngày càng đa dạng, việc hoa quả nhập khẩu được bán dưới mác hàng Việt không phải là câu chuyện hiếm gặp.

Một số tiểu thương lâu năm cho biết xoài từ một số quốc gia trong khu vực châu Á đôi khi có hình dáng khá giống xoài trồng trong nước. Nếu không có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, người tiêu dùng rất khó phân biệt.

Xoài hạt lép đang bán tràn ngập thị trường được nhiều tiểu thương giới thiệu có vị ngọt, thơm ngon, giòn và điểm khác biệt là hạt lép, dày thịt, ít xơ.

Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển trái cây từ miền Tây ra Hà Nội cũng không hề nhỏ. Ngoài chi phí logistics, các đầu mối còn phải tính thêm chi phí bảo quản và hao hụt trong quá trình vận chuyển.

Chính vì vậy, khi một số lô xoài được bán với giá rất rẻ, không ít người tiêu dùng tỏ ra băn khoăn.

Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho biết phần lớn xoài hạt lép hiện nay vẫn được lấy từ các vùng trồng tại Đồng bằng sông Cửu Long và vận chuyển ra miền Bắc thông qua các đầu mối trái cây lớn.

Xoài hạt lép khác gì xoài keo và xoài cát chu?

Trên thị trường hiện nay, xoài hạt lép thường được người tiêu dùng so sánh với hai loại xoài khá phổ biến là xoài keo và xoài cát chu.

Xoài keo có quả to, vỏ xanh nhạt, thịt dày và vị ngọt đậm. Đây là loại xoài được bán khá nhiều tại các quán ăn, thường dùng để ăn xanh hoặc làm gỏi.

Trong khi đó, xoài cát chu được xem là một trong những giống xoài ngon nhất Việt Nam. Khi chín, quả có màu vàng đẹp, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên giá bán của xoài cát chu thường cao hơn nhiều so với các loại xoài khác.

So với hai giống xoài này, xoài hạt lép có kích thước nhỏ hơn nhưng phần hạt rất mỏng, thịt dày và đặc biệt có độ giòn nổi bật khi ăn xanh.

Bắt đầu chinh phục thị trường xuất khẩu

Không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước, xoài hạt lép cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường quốc tế. Tháng 2/2024, lô 13 tấn xoài hạt lép đầu tiên từ huyện Chợ Mới (An Giang) đã được xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Lô hàng được sản xuất theo mã số vùng trồng và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch nghiêm ngặt của thị trường nhập khẩu. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý đối với các loại trái cây đặc sản của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, nếu được tổ chức sản xuất bài bản và xây dựng thương hiệu rõ ràng, xoài hạt lép hoàn toàn có thể trở thành một trong những loại trái cây xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trái cây ngày càng tăng, những giống trái cây đặc sản như xoài hạt lép được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trong thời gian tới.