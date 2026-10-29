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Quân sự - Thế giới

Mỹ và Nhật Bản sẽ hợp tác sản xuất tên lửa chung

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí thành lập một cơ sở tại Nhật Bản để cùng sản xuất tên lửa không đối không tầm trung.

Trà Khánh

Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi ngày 28/10 cho biết, Mỹ và Nhật Bản đã thống nhất về kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất tên lửa chung giữa hai nước ngay tại Nhật Bản.

Thông tin trên được Bộ trưởng Shinjiro Koizumi đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) đang diễn ra tại tỉnh Cebu, Philippines.

Đây là động thái mới nhất của liên minh quân sự Mỹ - Nhật Bản, trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp.

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Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi (bên trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chuẩn bị rời đi sau khi chụp ảnh chung trước thềm cuộc họp bốn bên tại Cebu, Philippines, ngày 28/10. Ảnh: Pool/AP.

Cũng theo thông tin trên, cơ sở sản xuất này sẽ chuyên chế tạo tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến. Đây cũng là một phần trong "Hành động chung Supercharge" giữa hai bên nhằm mở rộng kho vũ khí dành cho tiêm kích tàng hình F-35.

Dù vậy, Bộ trưởng Shinjiro Koizumi không tiết lộ sẽ sản xuất dòng tên lửa hay trang bị cụ thể nào cho F-35 tại cơ sở mới.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 do Mỹ sản xuất là một trong những loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới và cũng được không quân Nhật Bản sử dụng.

Trong cuộc gặp ngắn với ông Hegseth tại Cebu, ông Koizumi nói rằng hai bên đã “chia sẻ cảm nhận về cuộc khủng hoảng trước tình hình khu vực ngày càng nghiêm trọng”, đồng thời nhất trí tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Nhật Bản - Mỹ, với tốc độ và cường độ chưa từng có.

“Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của một trật tự quốc tế tự do và rộng mở, dựa trên luật pháp, bác bỏ mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cưỡng ép hoặc các biện pháp khác”, ông Koizumi nói.

Bộ trưởng Koizumi thận trọng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Trong cuộc gặp riêng hôm 28/10 với các Bộ trưởng Quốc phòng khu vực, ông Hegseth tiếp tục nhắc lại cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump về hỗ trợ phát triển năng lực răn đe.

Ông Hegseth không nêu đích danh quốc gia nào khi đề cập những quan ngại về an ninh khu vực.

“Cách tiếp cận của chúng tôi có thể được mô tả bằng ba từ: Mạnh mẽ, kín đáo và rõ ràng. Đủ mạnh để răn đe các hành động cưỡng ép và gây hấn, đủ kín đáo để tránh leo thang không cần thiết hoặc những màn phô trương trước công chúng, qua đó để hành động tự lên tiếng”, ông Hegseth nói.

Theo ông Hegseth, thông điệp của Mỹ “đủ rõ ràng để bạn bè, đối tác và các đối thủ tiềm tàng hiểu chính xác lập trường của Mỹ, cũng như hiểu rằng chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình và lợi ích của các đồng minh, đối tác”.

AP
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/article/association-of-southeast-asian-nations-defense-ministers-pete-hegseth-shinjiro-koizumi-3351555ce9c46b41a3e31d91b81894eb
#tên lửa #tên lửa cho F-35 #tiêm kích tàng hình F-35 #Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản #Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

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