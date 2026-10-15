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Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm?

Triều Tiên tuyên bố nước này mới đây thử nghiệm tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ tàu ngầm.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 15/10 cho biết quân đội nước này đã thử nghiệm hai tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông hôm 14/10.

Bản báo cáo mô tả đây là loại tên lửa hành trình chiến lược, cụm từ thường dùng để mô tả vũ khí mang được đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ liệu chúng được phóng từ tàu ngầm thực sự hay từ một bệ thử nghiệm dưới nước.

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Trong ảnh, một vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu khu trục ở Triều Tiên hồi tháng 3/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng của các hệ thống tác chiến dưới nước của nước này, nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Hải quân cũng như chứng minh độ tin cậy của khả năng răn đe hạt nhân.

Vụ phóng này tiếp nối những vụ thử nghiệm vũ khí gần đây của Triều Tiên, bao gồm vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng bay cơ động và được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hôm 3/10.

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã phát triển nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ dưới nước. Nước này cũng tuyên bố đã đạt được tiến bộ trong những tháng gần đây trong việc chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đầu tháng 10/2026

Nguồn video: VNA
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