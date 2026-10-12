Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông của nước này hôm 12/10.

AP dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông nước này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa được phóng từ khu vực xung quanh thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

"Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát sau vụ phóng, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản", JCS thông báo.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 3/10/2026. Ảnh: AP/Ahn Young-joon.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã phát hiện ít nhất 2 tên lửa rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Vụ phóng diễn ra vài ngày sau khi Hàn Quốc tiến hành phóng thử loại vũ khí siêu vượt âm đầu tiên do nước này tự phát triển, có thể bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh và né các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Những tuần gần đây, Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử tên lửa, cuộc tập trận bắn đạn thật và đưa vào biên chế một tàu chiến mới,...

Hôm 3/10, Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng bay cơ động, được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

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