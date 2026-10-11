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Quân sự - Thế giới

Nhà ga sân bay ở thủ đô Ả Rập Xê Út trúng tên lửa

Theo vị quan chức giấu tên, một quả tên lửa đã bắn trúng nhà ga hành khách tại sân bay ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, khiến nhiều người bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức giấu tên ngày 10/10 cho biết, sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh lại bị tấn công. Một quả tên lửa đã bắn trúng nhà ga hành khách khiến nhiều người bị thương.

Ahmed Sayed, một cư dân Riyadh, nói với hãng AP rằng anh đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ lớn làm rung chuyển thủ đô.

Nhiều xe cứu thương được nhìn thấy đi về phía sân bay King Khalid. Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi 3 công dân Ả Rập Xê Út, trong đó có 1 phi công, thiệt mạng trong bối cảnh nước này đối mặt với những cuộc tấn công từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen.

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Khói đen dày đặc và ngọn lửa bốc lên từ một vụ cháy tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 9/10/2026. Ảnh: UGC/AP.

Theo trang theo dõi Flightradar24, các chuyến bay đến Riyadh đã được chuyển hướng đến nơi khác, gần 4 giờ sau khi chuyến bay cuối cùng hạ cánh lúc 14h05 chiều 10/10. Hãng hàng không Kuwait Airways cho biết họ đang hủy các chuyến bay vì sân bay đã đóng cửa.

Đại sứ quán Canada khuyến cáo công dân nên tránh mọi chuyến đi đến sân bay này, lưu ý rằng "hoạt động quân sự đang diễn ra".

Không có tuyên bố nào ngay lập tức từ lực lượng Houthi vào ngày 10/10.

Được biết, sân bay quốc tế King Khalid đã trở thành mục tiêu tấn công nhiều lần trong tuần qua kể từ khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cùng Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận phát động chiến dịch quân sự lớn chống lại lực lượng Houthi. Houthi đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trước đó, bao gồm cả vụ tấn công khiến 1 công dân Sudan thiệt mạng hôm 7/10.

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Nguồn video: VTV
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