Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy, 3 người thiệt mạng

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Mỹ thực hiện một cuộc tấn công khác nhằm vào một con tàu ở vùng biển Caribe, khiến ít nhất 3 người trên tàu thiệt mạng.

An An (Theo Al Jazeera)

Theo Al Jazeera, trong một bài đăng trên mạng X vào cuối ngày 1/11, Bộ trưởng Hegseth cho biết vụ tấn công được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhắm vào một con tàu "có liên quan đến việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp".

"3 tên khủng bố ma túy trên tàu đã thiệt mạng trong cuộc tấn công được thực hiện ở vùng biển quốc tế", ông Hegseth nói.

tau.png
Ảnh chụp màn hình từ video đăng trên mạng X của Nhà Trắng vào ngày 15/9/2025 được cho là ghi lại cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu nghi chở ma túy từ Venezuela đang trên đường tới Mỹ. Ảnh: Nhà Trắng.

Trước đó trong tuần này, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích khác nhằm vào tàu nghi chở ma túy hôm 29/10, khiến 4 người thiệt mạng, và các cuộc tấn công hôm 27/10 đã loại bỏ 14 "kẻ khủng bố ma túy".

Chiến dịch Mỹ cho là nhằm trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy này bắt đầu vào tháng 9 đến nay đã khiến hơn 62 người thiệt mạng, bao gồm cả công dân Venezuela và Colombia, phá hủy 14 tàu thuyền và một tàu bán ngầm.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Quân đội Mỹ đang tăng cường hiện diện ở vùng Caribe, bao gồm tàu ​​khu trục mang tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm hạt nhân và hàng nghìn quân nhân.

Chính quyền Tổng thống Trump đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Ford đến khu vực này và dự kiến sẽ đến vùng Caribe trong những tuần tới.

