Chiến dịch trấn áp băng đảng ma túy khiến 132 người chết ở Brazil

Chiến dịch trấn áp một băng đảng ma túy lớn ở Brazil đã khiến 132 người tại các khu dân cư thu nhập thấp tại Rio de Janeiro (Brazil) thiệt mạng.

Al Jazeera đưa tin, chiến dịch trấn áp băng đảng ma túy Comando Vermelho ở Rio de Janeiro thực hiện hôm 28/10 đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước.

"Cảnh sát đã tiến hành cuộc đột kích nhằm vào băng đảng Comando Vermelho, một trong những tổ chức tội phạm lâu đời nhất của Brazil, tại các khu phố phía bắc của Rio là Penha Complex và Alemao Complex", nguồn tin cho biết.

Một khu ổ chuột ở khu vực Botafogo của Rio de Janeiro. Ảnh: Shutterstock.

"Cuộc đột kích hôm 28/10 có sự tham gia của 2.500 cảnh sát và binh lính. Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng chính phủ và các thành viên băng đảng", nguồn tin cho hay.

Thống đốc Rio de Janeiro, Claudio Castro, một đồng minh của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, cho biết công tác pháp y vẫn đang được tiến hành. Ông khẳng định số người thiệt mạng chính thức là 58, bao gồm 4 cảnh sát. Tuy nhiên, văn phòng luật sư công, nơi cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, báo cáo rằng con số thực tế là 132 người.

Sau cuộc đột kích, chính quyền bang đã thu giữ 118 vũ khí và hơn 1 tấn ma túy. Hôm 29/10, Thống đốc Castro nói rằng chiến dịch này là một "thành công".

"Cuộc đột kích là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống tội phạm ở Rio de Janeiro", Thống đốc Castro nói.

Tuy nhiên, chiến dịch này cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người. Nhiều người dân và các nhà hoạt động đã xuống đường biểu tình và kêu gọi Thống đốc Rio de Janeiro từ chức.

