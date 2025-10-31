Hà Nội

Thế giới

Chiến dịch trấn áp băng đảng ma túy khiến 132 người chết ở Brazil

Chiến dịch trấn áp một băng đảng ma túy lớn ở Brazil đã khiến 132 người tại các khu dân cư thu nhập thấp tại Rio de Janeiro (Brazil) thiệt mạng.

An An (Theo Al Jazeera)

Al Jazeera đưa tin, chiến dịch trấn áp băng đảng ma túy Comando Vermelho ở Rio de Janeiro thực hiện hôm 28/10 đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước.

"Cảnh sát đã tiến hành cuộc đột kích nhằm vào băng đảng Comando Vermelho, một trong những tổ chức tội phạm lâu đời nhất của Brazil, tại các khu phố phía bắc của Rio là Penha Complex và Alemao Complex", nguồn tin cho biết.

chiendich.png
Một khu ổ chuột ở khu vực Botafogo của Rio de Janeiro. Ảnh: Shutterstock.

"Cuộc đột kích hôm 28/10 có sự tham gia của 2.500 cảnh sát và binh lính. Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng chính phủ và các thành viên băng đảng", nguồn tin cho hay.

Thống đốc Rio de Janeiro, Claudio Castro, một đồng minh của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, cho biết công tác pháp y vẫn đang được tiến hành. Ông khẳng định số người thiệt mạng chính thức là 58, bao gồm 4 cảnh sát. Tuy nhiên, văn phòng luật sư công, nơi cung cấp hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, báo cáo rằng con số thực tế là 132 người.

Sau cuộc đột kích, chính quyền bang đã thu giữ 118 vũ khí và hơn 1 tấn ma túy. Hôm 29/10, Thống đốc Castro nói rằng chiến dịch này là một "thành công".

"Cuộc đột kích là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống tội phạm ở Rio de Janeiro", Thống đốc Castro nói.

Tuy nhiên, chiến dịch này cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người. Nhiều người dân và các nhà hoạt động đã xuống đường biểu tình và kêu gọi Thống đốc Rio de Janeiro từ chức.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Brazil triệt phá mạng lưới buôn ma túy toàn cầu hồi năm 2020

Nguồn video: THĐT
Bài liên quan

Thế giới

Mỹ tấn công 4 'tàu chở ma túy' trong một ngày, 14 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào 4 tàu nghi chở ma túy trong một ngày ở Đông Thái Bình Dương.

Theo NBC News, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo Quân đội Mỹ đã thực hiện 3 cuộc tấn công nhằm vào 4 tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương hôm 27/10.

"Các cuộc không kích đã loại bỏ 14 'tên khủng bố ma túy' và có 1 người sống sót", ông Hegseth cho biết trong một tuyên bố trên mạng X.

Xem chi tiết

Thế giới

Khoảnh khắc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe làm 6 người thiệt mạng

6 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe.

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe

Nguồn video: X/RT
Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 3 người chết

Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, khiến cả 3 người trên tàu thiệt mạng.

Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết tối 22/10, Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, khiến cả 3 người trên tàu thiệt mạng.

"Ngày 22/10, Bộ Chiến tranh lại thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào con tàu do một tổ chức khủng bố điều hành. Một lần nữa, những kẻ khủng bố này lại tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương", ông viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Xem chi tiết

