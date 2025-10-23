Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 3 người chết

Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, khiến cả 3 người trên tàu thiệt mạng.

Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết tối 22/10, Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị tình nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương, khiến cả 3 người trên tàu thiệt mạng.

"Ngày 22/10, Bộ Chiến tranh lại thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào con tàu do một tổ chức khủng bố điều hành. Một lần nữa, những kẻ khủng bố này lại tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy ở Đông Thái Bình Dương", ông viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Quan chức Mỹ cho biết cuộc tấn công được thực hiện ở vùng biển quốc tế. Ảnh: X/@SecWar.

Bộ trưởng Hegseth cáo buộc con tàu này chở ma túy, nói rằng nó đang di chuyển theo tuyến đường trung chuyển buôn bán ma túy đã biết.

"Những cuộc tấn công tương tự sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Chúng không chỉ là những kẻ buôn ma túy mà còn là những kẻ khủng bố ma túy mang cái chết và sự hủy diệt cho các thành phố của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra và tiêu diệt chúng, cho đến khi mối đe dọa đối với người dân Mỹ bị loại bỏ", ông Hegseth nói thêm.

Tuy nhiên, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên án cuộc tấn công của Mỹ.

"Vụ tấn công nhằm vào một con tàu khác ở Thái Bình Dương, chúng tôi không biết là của Ecuador hay Colombia, đã khiến một số người thiệt mạng. Đây vẫn là một vụ 'giết người'. Dù ở vùng Caribe hay Thái Bình Dương, chiến lược này của Chính phủ Mỹ đều vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế", Tổng thống Petro nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Colombia cho biết trong một tuyên bố riêng rằng Mỹ cần phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy.

