Mỹ tấn công 'tàu chở ma túy' ngoài khơi Venezuela, 6 người chết

Theo USA Today, Tổng thống Donald Trump ngày 14/10 cho biết Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công quân sự nữa nhằm vào một "tàu chở ma túy bất hợp pháp" ngoài khơi bờ biển Venezuela, đánh dấu vụ tấn công thứ 5 như vậy ở vùng biển Caribe kể từ tháng 9.

Tổng thống Trump nói thêm rằng "6 tên khủng bố ma túy" trên tàu đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công, theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Mỹ tiếp tục tấn công tàu được cho là chở ma túy ngoài khơi Venezuela hôm 14/10, khiến 6 người thiệt mạng. Ảnh: Truth Social.

Trong một bài đăng trên mạng X, Tổng thống Trump đã chia sẻ một đoạn video cho thấy mục tiêu trên một chiếc thuyền trên biển, kết thúc bằng vụ nổ dữ dội.

"Tình báo xác nhận con tàu buôn ma túy này có liên quan đến các mạng lưới khủng bố ma túy bất hợp pháp và đang di chuyển dọc theo một tuyến đường đã biết (của các tổ chức buôn ma túy)", ông Trump cho biết, nói thêm rằng cuộc tấn công được thực hiện trên vùng biển quốc tế.

Theo chính quyền Tổng thống Trump, 21 đối tượng vận chuyển ma túy, chủ yếu là fentanyl và cocaine, đã chết trong 4 vụ tấn công trước đó của Mỹ.

