Mỹ nói về tình hình hiện tại của Iran

Theo TIME, Tổng thống Trump ngày 28/4 cho biết Iran đã nói với Mỹ rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Ông chủ Nhà Trắng không nêu rõ thông điệp đó được truyền đạt như thế nào hoặc chính xác ai là người đã nói như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz - một kế hoạch được cho là nhằm mục đích để Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng Iran trên tuyến đường thủy này nhưng lại bỏ qua các câu hỏi liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

"Chúng tôi đã nói rõ 'giới hạn đỏ' của mình và Tổng thống Trump sẽ chỉ đạt được thỏa thuận nào có lợi cho người dân Mỹ và thế giới”, phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales nói với tạp chí TIME khi được hỏi về đề xuất (của Iran).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã bác bỏ mọi ý kiến ​​về một đề xuất không tập trung vào vấn đề năng lực hạt nhân của Iran. Ông nhấn mạnh rằng khả năng hạt nhân của Iran vẫn là một “vấn đề cơ bản” cần phải được giải quyết.

Được biết, cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn đang tiếp diễn.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 28/4 cho biết lính thủy đánh bộ đã chặn và khám xét một tàu khác để xác nhận hành trình của tàu sẽ không bao gồm cảng nào của Iran. Theo CENTCOM, 39 tàu đã bị chuyển hướng kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ bắt đầu vào ngày 13/4.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xung đột Trung Đông đe dọa an ninh lương thực