Mỹ nói về tình hình hiện tại của Iran

Tổng thống Trump cho biết Iran đã nói rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

An An (Theo TIME)

Theo TIME, Tổng thống Trump ngày 28/4 cho biết Iran đã nói với Mỹ rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Ông chủ Nhà Trắng không nêu rõ thông điệp đó được truyền đạt như thế nào hoặc chính xác ai là người đã nói như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz - một kế hoạch được cho là nhằm mục đích để Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng Iran trên tuyến đường thủy này nhưng lại bỏ qua các câu hỏi liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

"Chúng tôi đã nói rõ 'giới hạn đỏ' của mình và Tổng thống Trump sẽ chỉ đạt được thỏa thuận nào có lợi cho người dân Mỹ và thế giới”, phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales nói với tạp chí TIME khi được hỏi về đề xuất (của Iran).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio đã bác bỏ mọi ý kiến ​​về một đề xuất không tập trung vào vấn đề năng lực hạt nhân của Iran. Ông nhấn mạnh rằng khả năng hạt nhân của Iran vẫn là một “vấn đề cơ bản” cần phải được giải quyết.

Được biết, cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn đang tiếp diễn.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 28/4 cho biết lính thủy đánh bộ đã chặn và khám xét một tàu khác để xác nhận hành trình của tàu sẽ không bao gồm cảng nào của Iran. Theo CENTCOM, 39 tàu đã bị chuyển hướng kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ bắt đầu vào ngày 13/4.

Pakistan chuyển đề xuất mới của Iran tới Mỹ

Đề xuất mới, được gửi tới Mỹ thông qua Pakistan, tập trung trước tiên vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin thân cận cho biết, Iran đã đưa ra đề xuất mới cho Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Pool/AP.
Quân sự - Thế giới

Hải quân Mỹ rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump ngày 26/4 thông báo Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, theo AP.

Các chuyên gia nhận định, việc rà phá các thiết bị nổ dưới nước có thể kéo dài hàng tháng. Tuy nhiên, bất kỳ tuyên bố nào trong tương lai về việc Mỹ đã dọn sạch tuyến đường thủy nơi 20% lượng dầu của thế giới thường đi qua này cũng có thể không đủ thuyết phục các tàu hàng thương mại và công ty bảo hiểm rằng khu vực này đã an toàn trở lại.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Iran Pezeshkian nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.

Theo AP, truyền thông Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm tối 25/4, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nói với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif rằng Mỹ “trước tiên nên dỡ bỏ các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng của Iran”, để cho phép một vòng đàm phán mới diễn ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Yenişafak.
