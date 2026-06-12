[GALLERY] Cận cảnh USV đã giải cứu các phi công trực thăng Mỹ bị Iran bắn hạ

Con tàu mặt nước không người lái do công ty Saronic có trụ sở tại Texas chế tạo đã được điều động tới khu vực này vào tháng 3/2026.
Chỉ 6 tuần sau màn ra mắt của phiên bản mui trần, Denza Z Coupe hiệu năng cao với cánh gió cố định và những thông số động cơ đầy ấn tượng tới gần 1.600 mã lực.
Green SM khuyến nghị người dùng kiểm tra mạng, cập nhật ứng dụng và thực hiện một số thao tác đơn giản để tránh gián đoạn khi đặt xe qua app.
Chỉ 6 tuần sau màn ra mắt của phiên bản mui trần, Denza Z Coupe hiệu năng cao với cánh gió cố định và những thông số động cơ đầy ấn tượng tới gần 1.600 mã lực.
7-Eleven hợp tác New Balance ra mắt máy ảnh mini chỉ 24 gram, hỗ trợ chụp ảnh, quay video và ghi âm, gây sốt giới trẻ Hong Kong.
Olinia Uno là xe điện nội địa đầu tiên của Mexico, xe có thể chở tới 6 người, nhưng chỉ đạt 100 km cho mỗi lần sạc và tốc độ tối đa giới hạn ở mức chỉ 50 km/h.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ làm việc tháo vát và có thể được cấp trên thưởng "nóng".
Mẫu xe Mazda CX-60 2026 đang tiến gần hơn tới ngày ra mắt các khách hàng tại Việt Nam khi một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ trung này.
Sau 6 năm gắn bó với cộng đồng, một tựa game hải tặc đình đám tại Việt Nam bất ngờ thông báo dừng phát hành, để lại nhiều tiếc nuối cho người chơi.
Một ứng dụng tính chỉ số BMI vừa bị phát hiện chứa mã độc nguy hiểm có thể ghi màn hình, đọc SMS và đánh cắp mã OTP ngân hàng của người dùng.
Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vừa ra mắt tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV này công bố chính thức tại Malaysia.
Robot hình người của Xiaomi gây chú ý khi tự cầm Xiaomi 17T Pro, zoom và chụp ảnh trên sân khấu, cho thấy bước tiến lớn về AI và robot.
Sau mẫu sedan siêu sang S800, thương hiệu Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ với trần sao Starlight kiểu Rolls-Royce, cụm đèn hậu có khả năng tuỳ biến.
SpaceX vừa hé lộ tham vọng xây dựng mạng lưới máy chủ AI ngoài không gian với 1 triệu vệ tinh, sử dụng chip NVIDIA và năng lượng mặt trời liên tục.
Từng là mẫu coupe dùng động cơ tăng áp. Mới đây, Mitsubishi Eclipse tái xuất dưới dạng ôtô thuần điện với thiết kế được mới dựa trên nền tảng của Nissan Leaf.
Apple tiếp tục hỗ trợ iPhone 11 trên iOS 27, nhưng nhiều tính năng Siri AI mới chỉ dành cho iPhone Air và dòng iPhone 17 Pro có RAM 12 GB.
Mazda vừa giới thiệu phiên bản CX-30 2027 nâng cấp dành cho thị trường châu Âu với hàng loạt nâng cấp về trang bị, công nghệ an toàn và các công nghệ mới.
Danh sách ôtô ế ẩm nhất tháng 5/2026 ghi nhận tới 5 mẫu xe của Toyota, ngoài ra còn có 2 mẫu xe của Suzuki, 2 của Isuzu và một mẫu xe Hàn thương hiệu Hyundai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có cơ hội phát triển sự nghiệp và thu nhập tăng vọt từ tiền lương, thưởng, lãi gửi tiết kiệm...
Kia New Sorento Hybrid ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản gồm 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD, giá bán từ 1.349 đến 1,399 tỷ đồng.
Chỉ một cài đặt nhỏ trên điều hòa cũng có thể khiến hóa đơn điện mùa hè tăng đáng kể. Chọn đúng chế độ quạt giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ máy.
Xe tăng bị cho là lỗi thời trước UAV và tên lửa chống tăng, nhưng các mẫu tăng thế hệ mới chứng minh điều ngược lại bằng công nghệ bảo vệ và hỏa lực hiện đại.