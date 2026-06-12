Theo thông báo từ Văn phòng Hoàng gia Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47 sau hơn 3 năm hôn mê.

AP đưa tin, Văn phòng Hoàng gia Thái Lan cho biết, Công chúa Bajrakitiyabha qua đời vào tối 11/6 tại một bệnh viện ở Bangkok, nơi bà được chăm sóc kể từ khi hôn mê cách đây hơn 3 năm.

Công chúa Bajrakitiyabha đã phải nhập viện vào tháng 12/2022 sau khi bất tỉnh ở Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima. Cung điện Hoàng gia thông báo bà bị nhiễm khuẩn mycoplasma.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47. Ảnh: Văn phòng Hoàng gia Thái Lan.

Công chúa Bajrakitiyabha sinh ngày 7/12/1978, là con gái của Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Bà theo học luật tại Đại học Thammasat (Thái Lan), sau đó là Đại học Cornell ở bang New York (Mỹ), nơi bà lấy bằng Thạc sĩ luật năm 2002. Bà tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ tại Cornell năm 2005. Sau này, các học bổng tại Trường Luật Cornell và một chương trình trao đổi học giả luật giữa Thái Lan và Cornell được thành lập mang tên bà.

Sau một thời gian làm việc trong Phái đoàn Thái Lan tại Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, bà Bajrakitiyabha trở về nước và làm công tố viên. Bà tiếp tục sự nghiệp ngoại giao của mình với vai trò Đại sứ Thái Lan tại Áo từ năm 2012 đến năm 2014 trước khi trở về quê hương để tập trung vào các vấn đề tư pháp hình sự. Năm 2017, bà được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí cho Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm.

“Xã hội không thể phát triển nếu có sự bất ổn và bất công. Nếu không có pháp quyền, không có một hệ thống tư pháp tốt, thì sẽ luôn luôn hỗn loạn”, bà Bajrakitiyabha từng nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng AP năm 2013.