EU nhất trí nối lại đàm phán về kết nạp Ukraine

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc bắt đầu đàm phán kết nạp Ukraine vào tuần tới.

AP đưa tin, tại một cuộc họp ở Brussels (Bỉ), các đại diện từ 27 quốc gia EU đã quyết định chính thức khởi động cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine và Moldova vào khối vào tuần tới.

Ukraine coi việc gia nhập EU là một “sự đảm bảo an ninh” quan trọng cho một tương lai ổn định sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal (bên trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay nhau khi tham dự cuộc họp tại Tallinn, Estonia, ngày 9/6/2026. Ảnh: AP/Sergei Grits.

Sự đảm bảo tốt nhất cho Kiev sẽ là tư cách thành viên NATO, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định điều đó không thể xảy ra.

Các quốc gia mong muốn gia nhập EU phải hoàn tất đàm phán trong 35 lĩnh vực chính sách, hay chương chính sách, từ nông nghiệp đến thương mại, một quá trình có thể kéo dài nhiều năm.

Một hội nghị liên chính phủ sẽ được tổ chức vào ngày 15/6 để bắt đầu cuộc họp về các chương quan trọng liên quan đến giá trị và nguyên tắc mà khối này được thành lập dựa trên đó.

"Đây là sự ghi nhận cho quyết tâm, lòng dũng cảm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt với những thách thức to lớn", Chủ tịch Hội đồng EU António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong một tuyên bố.

Họ mô tả động thái này là “một lựa chọn chiến lược” nhằm củng cố “hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên khắp lục địa của chúng ta”.

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