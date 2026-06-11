Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình ở Belfast

Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình quá khích ở Belfast, Bắc Ireland.

AP đưa tin, những người biểu tình quá khích đã đốt lửa và ném gạch đá, chai lọ về phía cảnh sát chống bạo động ở Belfast trong đêm bạo lực thứ hai liên tiếp vào tối 10/6. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông.

Các cuộc đụng độ với cảnh sát bắt đầu bùng phát hôm 9/6, vài giờ sau khi một người đàn ông 30 tuổi đến từ Sudan ra hầu tòa ở Belfast với cáo buộc âm mưu giết người trong vụ tấn công bằng dao khiến một người đàn ông bị thương nặng.

Cảnh sát Bắc Ireland cho biết không có thông tin nào cho thấy vụ tấn công bằng dao này có liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, vụ đâm dao đã làm bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực chống người nhập cư.

Một chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình ở Đông Belfast ngày 9/6/2026 sau vụ đâm dao ở Belfast. Ảnh: AP/Peter Morrison.

Hôm 9/6, những người đàn ông đeo mặt nạ đã phóng hỏa một số ngôi nhà mà họ cho là nơi ở của người nhập cư, đốt cháy một chiếc xe buýt ở Belfast và ném đồ vật vào cảnh sát.

Anselme Shima, một cư dân Belfast gốc Congo cho biết, anh đã nhìn thấy khói từ những chiếc xe đang cháy gần nhà mình.

“Tôi đã sống ở con phố này gần 10 năm, tôi luôn có mối quan hệ tốt với hàng xóm, nhưng đêm qua thật kinh hoàng. Chúng tôi không biết phải làm gì. Tôi rất sợ. Chứng kiến ​​cảnh này, tôi tự hỏi liệu mình có phải là nạn nhân tiếp theo không?”, Anselme Shima chia sẻ.

Cảnh sát trưởng Jon Boutcher của Sở Cảnh sát Bắc Ireland thông tin, các gia đình đã được giải cứu và đưa đến đồn cảnh sát để đảm bảo an toàn.

Ông Boutcher cho biết, 200 sĩ quan đã được triển khai thêm trên đường phố ở Belfast hôm 10/6 để đảm bảo an ninh.

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