Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Cảnh sát dùng vòi rồng giải tán người biểu tình ở Belfast

Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình quá khích ở Belfast, Bắc Ireland.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, những người biểu tình quá khích đã đốt lửa và ném gạch đá, chai lọ về phía cảnh sát chống bạo động ở Belfast trong đêm bạo lực thứ hai liên tiếp vào tối 10/6. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông.

Các cuộc đụng độ với cảnh sát bắt đầu bùng phát hôm 9/6, vài giờ sau khi một người đàn ông 30 tuổi đến từ Sudan ra hầu tòa ở Belfast với cáo buộc âm mưu giết người trong vụ tấn công bằng dao khiến một người đàn ông bị thương nặng.

Cảnh sát Bắc Ireland cho biết không có thông tin nào cho thấy vụ tấn công bằng dao này có liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, vụ đâm dao đã làm bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực chống người nhập cư.

apbieutinhobelfast.jpg
Một chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc biểu tình ở Đông Belfast ngày 9/6/2026 sau vụ đâm dao ở Belfast. Ảnh: AP/Peter Morrison.

Hôm 9/6, những người đàn ông đeo mặt nạ đã phóng hỏa một số ngôi nhà mà họ cho là nơi ở của người nhập cư, đốt cháy một chiếc xe buýt ở Belfast và ném đồ vật vào cảnh sát.

Anselme Shima, một cư dân Belfast gốc Congo cho biết, anh đã nhìn thấy khói từ những chiếc xe đang cháy gần nhà mình.

“Tôi đã sống ở con phố này gần 10 năm, tôi luôn có mối quan hệ tốt với hàng xóm, nhưng đêm qua thật kinh hoàng. Chúng tôi không biết phải làm gì. Tôi rất sợ. Chứng kiến ​​cảnh này, tôi tự hỏi liệu mình có phải là nạn nhân tiếp theo không?”, Anselme Shima chia sẻ.

Cảnh sát trưởng Jon Boutcher của Sở Cảnh sát Bắc Ireland thông tin, các gia đình đã được giải cứu và đưa đến đồn cảnh sát để đảm bảo an toàn.

Ông Boutcher cho biết, 200 sĩ quan đã được triển khai thêm trên đường phố ở Belfast hôm 10/6 để đảm bảo an ninh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Biểu tình phản đối truy quét người nhập cư tại Mỹ hồi tháng 6/2025

Nguồn video: VTV
#biểu tình ở Belfast #biểu tình #giải tán đám đông người biểu tình ở Belfast #Bắc Ireland #người biểu tình

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ người biểu tình tràn vào Lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan

Hàng trăm người biểu tình đã xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố cảng Karachi của Pakistan.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh hôm 1/3, sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố cảng Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh và là thành phố lớn nhất Pakistan.

Cảnh sát và các quan chức tại một bệnh viện ở Karachi cho biết nhiều người khác cũng bị thương trong các cuộc đụng độ.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lực lượng an ninh bắn hơi cay giải tán người biểu tình ở Iran

Lực lượng an ninh Iran đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar nổi tiếng ở thủ đô Tehran.

AP dẫn lời các nhân chứng cho biết, những người biểu tình tức giận trước thực trạng kinh tế của Iran đã tổ chức một cuộc biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar. Đụng độ đã xảy ra khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình trong khu chợ.

ap26006456436955.jpg
Các cửa hàng đóng cửa trong cuộc biểu tình tại khu chợ chính lâu đời ở Tehran, Iran, ngày 6/1/2026. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hình ảnh biểu tình ở thủ đô Albania

Cảnh sát chống bạo động Albania đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình quá khích tại trung tâm thủ đô Tirana.

AP đưa tin, cảnh sát chống bạo động Albania đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình quá khích ném bom xăng và pháo sáng trong cuộc biểu tình tại trung tâm thủ đô Tirana, nơi hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập yêu cầu Chính phủ Albania từ chức, vào tối 10/2.

Cảnh sát cho biết, 16 người biểu tình được điều trị tại bệnh viện do bỏng và các chấn thương khác, đồng thời thông báo đã bắt giữ 13 người biểu tình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới