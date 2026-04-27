Pakistan chuyển đề xuất mới của Iran tới Mỹ

Đề xuất mới, được gửi tới Mỹ thông qua Pakistan, tập trung trước tiên vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Mỹ.

An An (Theo AP, Axios)

Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin thân cận cho biết, Iran đã đưa ra đề xuất mới cho Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Pool/AP.

Cụ thể, lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn trong thời gian dài hoặc các bên sẽ nhất trí chấm dứt cuộc chiến vĩnh viễn. Cuộc đàm phán hạt nhân sẽ chỉ bắt đầu ở giai đoạn sau, sau khi eo biển được mở và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran được dỡ bỏ.

Nguồn tin cho biết, Pakistan đã chuyển đề xuất mới của Iran tới Mỹ.

Tuy nhiên, theo AP, đề xuất mới này có thể sẽ không được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ. Ông Trump muốn chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran như một phần của thỏa thuận tổng thể nhằm mở lại eo biển Hormuz và biến lệnh ngừng bắn thành vĩnh viễn.

Quan chức Mỹ cho hay, dự kiến ​​ông Trump sẽ tổ chức một cuộc họp về Iran với đội ngũ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại hàng đầu của mình tại Phòng Tình huống vào ngày 27/4. Theo một nguồn tin, các quan chức sẽ thảo luận về tình trạng bế tắc trong đàm phán và các bước tiếp theo có thể thực hiện.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói rõ với các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar rằng không có sự đồng thuận nào trong giới lãnh đạo Iran về cách giải quyết các yêu cầu của Mỹ. Được biết, Mỹ muốn Iran đình chỉ việc làm giàu uranium trong ít nhất một thập kỷ và loại bỏ lượng uranium đã làm giàu ra khỏi nước này.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Anh thảo luận sự cần thiết của việc mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm thảo luận về sự cần thiết của việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trang Hasht e Subh Daily đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 26/4, trong đó thảo luận về sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz cũng như những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu nếu tuyến đường này tiếp tục bị đóng.

Theo truyền thông, trong cuộc điện đàm, ông Starmer và ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Quân sự - Thế giới

Hải quân Mỹ rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump ngày 26/4 thông báo Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, theo AP.

Các chuyên gia nhận định, việc rà phá các thiết bị nổ dưới nước có thể kéo dài hàng tháng. Tuy nhiên, bất kỳ tuyên bố nào trong tương lai về việc Mỹ đã dọn sạch tuyến đường thủy nơi 20% lượng dầu của thế giới thường đi qua này cũng có thể không đủ thuyết phục các tàu hàng thương mại và công ty bảo hiểm rằng khu vực này đã an toàn trở lại.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Iran Pezeshkian nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.

Theo AP, truyền thông Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm tối 25/4, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nói với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif rằng Mỹ “trước tiên nên dỡ bỏ các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng của Iran”, để cho phép một vòng đàm phán mới diễn ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Yenişafak.
