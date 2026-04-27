Pakistan chuyển đề xuất mới của Iran tới Mỹ

Đề xuất mới, được gửi tới Mỹ thông qua Pakistan, tập trung trước tiên vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn tin thân cận cho biết, Iran đã đưa ra đề xuất mới cho Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc chiến, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Cụ thể, lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn trong thời gian dài hoặc các bên sẽ nhất trí chấm dứt cuộc chiến vĩnh viễn. Cuộc đàm phán hạt nhân sẽ chỉ bắt đầu ở giai đoạn sau, sau khi eo biển được mở và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran được dỡ bỏ.

Nguồn tin cho biết, Pakistan đã chuyển đề xuất mới của Iran tới Mỹ.

Tuy nhiên, theo AP, đề xuất mới này có thể sẽ không được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ. Ông Trump muốn chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran như một phần của thỏa thuận tổng thể nhằm mở lại eo biển Hormuz và biến lệnh ngừng bắn thành vĩnh viễn.

Quan chức Mỹ cho hay, dự kiến ​​ông Trump sẽ tổ chức một cuộc họp về Iran với đội ngũ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại hàng đầu của mình tại Phòng Tình huống vào ngày 27/4. Theo một nguồn tin, các quan chức sẽ thảo luận về tình trạng bế tắc trong đàm phán và các bước tiếp theo có thể thực hiện.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói rõ với các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar rằng không có sự đồng thuận nào trong giới lãnh đạo Iran về cách giải quyết các yêu cầu của Mỹ. Được biết, Mỹ muốn Iran đình chỉ việc làm giàu uranium trong ít nhất một thập kỷ và loại bỏ lượng uranium đã làm giàu ra khỏi nước này.

