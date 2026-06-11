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Quân sự - Thế giới

Xung đột Iran khiến việc Mỹ giao vũ khí cho Anh bị đình trệ

Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo với Quốc hội rằng xung đột tại Iran đã làm thay đổi lịch giao một số loại đạn dược do Mỹ sản xuất, chuyển giao cho quân Anh.

Tuệ Minh

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trước Quốc hội rằng xung đột tại Iran đã làm thay đổi lịch giao một số loại vũ khí do Mỹ sản xuất, vốn dự kiến chuyển giao cho lực lượng vũ trang Anh, nhưng các quan chức từ chối tiết lộ cụ thể những loại vũ khí nào bị ảnh hưởng vì lý do an ninh.

Bộ trưởng phụ trách Sẵn sàng Quốc phòng và Công nghiệp, ông Luke Pollard, đã trình bày quan điểm này trong một văn bản trả lời nghị sĩ Công đảng khu vực North Durham, ông Luke Akehurst, người đã đặt câu hỏi liệu các hoạt động mua sắm của Bộ Quốc phòng có bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc chậm giao vũ khí do Mỹ sản xuất do xung đột tại Iran hay không.

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Ông Luke Pollard - Bộ trưởng phụ trách Sẵn sàng Quốc phòng và Công nghiệp Anh.

Ông Pollard cho biết trước các nghị sĩ rằng “xung đột tại Iran đã dẫn đến việc thay đổi lịch giao một số loại vũ khí”, rằng “các nhóm của Bộ Quốc phòng liên tục phối hợp với các đối tác Mỹ” để đánh giá và điều chỉnh các chương trình mua sắm, đảm bảo hỗ trợ cho các hoạt động, nhưng bộ của ông không thể cung cấp thêm thông tin về các loại vũ khí cụ thể hoặc vấn đề dự trữ “vì lý do an ninh”.

Xung đột tại Iran trong năm qua đã khiến năng lực sản xuất và giao hàng của ngành công nghiệp vũ khí Mỹ bị kéo căng.

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Anh phụ thuộc nhiều vào vũ khí từ Mỹ hiện đang khan hiếm do cuộc chiến với Iran.

Kho dự trữ của Mỹ được rút xuống để hỗ trợ các chiến dịch của Israel và các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu hạt nhân, quân sự của Iran, đồng thời phải đáp ứng nhu cầu song song từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, khả năng duy trì của Mỹ trong việc viện trợ cho Ukraine cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả đều cùng một dây chuyền sản xuất.

Nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không, vũ khí dẫn đường chính xác không đối đất và tên lửa tấn công tầm xa, đã được thảo luận công khai trong giới quốc phòng về tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Lực lượng vũ trang Anh phụ thuộc vào nhiều hệ thống vũ khí của Mỹ, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu ngầm, tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM và AIM-9X Sidewinder trang bị cho tiêm kích.

Ngoài ra còn có tên lửa AGM-114 Hellfire được trang bị cho trực thăng tấn công Apache và các nền tảng khác, bên cạnh nhiều linh kiện và vật tư tiêu hao khác nằm trong chuỗi cung ứng do Mỹ dẫn dắt.

Anh thử nghiệm thành công trực thăng không người lái cỡ lớn.
UK Navy, Kraken
#Ảnh hưởng của xung đột Iran đến cung ứng vũ khí #Mối quan hệ hợp tác quân sự Mỹ-Anh #Khủng hoảng nguồn cung vũ khí quốc tế #Ảnh hưởng chiến tranh Iran đến ngành công nghiệp vũ khí #Chính sách và chiến lược quốc phòng Anh

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