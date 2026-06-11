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Quân sự - Thế giới

Nổ lớn ở Trung Quốc, hơn 20 người thương vong

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra tại huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã khiến 7 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

An An (Theo CD)

Theo China Daily, vụ nổ xảy ra tại khu dân cư trên đường Lingxiang ở Hưng An, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, vào khoảng 1h40 sáng ngày 11/6.

Sau vụ việc, giới chức thành phố Quế Lâm và huyện Hưng An đã lập tức đến hiện trường để phối hợp với lực lượng cảnh sát, y tế, cứu hỏa và các đội ứng phó khẩn cấp thực hiện công tác cứu hộ.

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Vụ nổ xảy ra tại Hưng An, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, vào sáng 11/6 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Ảnh: X.

Lực lượng cứu hộ đã hoàn thành 4 vòng tìm kiếm kỹ lưỡng tại hiện trường. Ít nhất 7 người được xác định đã thiệt mạng. Tất cả 17 người bị thương đã được nhập viện và hiện đang trong tình trạng ổn định, không có vết thương nào đe dọa đến tính mạng.

Cảnh sát cho biết các hoạt động cứu hộ tại hiện trường vẫn tiếp diễn.

Cuộc điều tra sơ bộ đã loại trừ khả năng rò rỉ khí gas từ đường ống dẫn là nguyên nhân gây ra vụ nổ. Cảnh sát đang tiếp tục mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác sự việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy thuốc nổ quân sự trước đây ở Mỹ

Nguồn video: THĐT
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Ảnh minh họa: AA.
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