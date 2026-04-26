Tổng thống Iran Pezeshkian nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.

Theo AP, truyền thông Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm tối 25/4, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nói với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif rằng Mỹ “trước tiên nên dỡ bỏ các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng của Iran”, để cho phép một vòng đàm phán mới diễn ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Thủ tướng Pakistan mô tả cuộc điện đàm là một "cuộc thảo luận thân mật và mang tính xây dựng".

“Pakistan vẫn cam kết đóng vai trò là một bên trung gian trung thực và chân thành – làm việc không ngừng nghỉ để thúc đẩy hòa bình bền vững và ổn định lâu dài trong khu vực”, ông Sharif cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kết thúc chuyến thăm một ngày tới thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 25/4 sau cuộc gặp với các quan chức quân đội và Chính phủ Pakistan.

Chuyến đi không mang lại bước đột phá nào trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran sau khi Tổng thống Donald Trump hủy bỏ chuyến đi dự kiến ​​của phái đoàn Mỹ tới Islamabad.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, hai quan chức Pakistan cho biết hôm 26/4 rằng giới lãnh đạo chính trị và quân sự cao nhất của Pakistan đang tiếp tục làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, với các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp vẫn đang diễn ra bất chấp căng thẳng leo thang giữa hai bên.

Dự kiến, ​​Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ đến thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối 26/4 để thực hiện chuyến thăm thứ hai trong vòng hai ngày.

Syed Mohammad Ali, một nhà phân tích chính trị độc lập ở Pakistan, cũng cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiến triển.

