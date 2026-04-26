Tổng thống Iran Pezeshkian nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm tối 25/4, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nói với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif rằng Mỹ “trước tiên nên dỡ bỏ các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng của Iran”, để cho phép một vòng đàm phán mới diễn ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Yenişafak.

Thủ tướng Pakistan mô tả cuộc điện đàm là một "cuộc thảo luận thân mật và mang tính xây dựng".

“Pakistan vẫn cam kết đóng vai trò là một bên trung gian trung thực và chân thành – làm việc không ngừng nghỉ để thúc đẩy hòa bình bền vững và ổn định lâu dài trong khu vực”, ông Sharif cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kết thúc chuyến thăm một ngày tới thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 25/4 sau cuộc gặp với các quan chức quân đội và Chính phủ Pakistan.

Chuyến đi không mang lại bước đột phá nào trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán Mỹ - Iran sau khi Tổng thống Donald Trump hủy bỏ chuyến đi dự kiến ​​của phái đoàn Mỹ tới Islamabad.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, hai quan chức Pakistan cho biết hôm 26/4 rằng giới lãnh đạo chính trị và quân sự cao nhất của Pakistan đang tiếp tục làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, với các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp vẫn đang diễn ra bất chấp căng thẳng leo thang giữa hai bên.

Dự kiến, ​​Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ đến thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối 26/4 để thực hiện chuyến thăm thứ hai trong vòng hai ngày.

Syed Mohammad Ali, một nhà phân tích chính trị độc lập ở Pakistan, cũng cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiến triển.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Pakistan tích cực tham gia vào nỗ lực nhằm làm giảm leo thang cuộc xung đột Mỹ - Iran

Nguồn video: VTV
Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Mỹ bắt thêm tàu chở dầu liên quan Iran, căng thẳng leo thang

Quân đội Mỹ vừa bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Iran, khiến căng thẳng leo thang. 

Quân đội Mỹ ngày 23/4 đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu mỏ của Iran, làm gia tăng căng thẳng với Tehran chỉ một ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kiểm soát hai tàu tại eo biển Hormuz chiến lược.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng Mỹ có mặt trên boong tàu chở dầu Majestic X, bị bắt giữ tại Ấn Độ Dương.

EU cân nhắc hỗ trợ phát triển hạ tầng năng lượng Trung Đông

Các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này đang xem xét việc tài trợ cho các dự án hạ tầng năng lượng thay thế tại Trung Đông.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng cùng giá dầu và khí đốt tăng vọt do chiến sự tại Iran đã thúc đẩy Liên minh châu Âu xem xét nghiêm túc việc tài trợ các tuyến năng lượng thay thế tại Trung Đông nhằm tránh các điểm nóng như eo biển Hormuz, theo AP.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 24/4 cho biết, EU sẵn sàng hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư để triển khai các dự án mới đưa năng lượng ra thị trường toàn cầu mà không bị phụ thuộc vào tình hình chiến sự hay bất ổn địa chính trị.

