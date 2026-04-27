Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hải quân Mỹ rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

Tổng thống Trump ngày 26/4 thông báo Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, theo AP.

Các chuyên gia nhận định, việc rà phá các thiết bị nổ dưới nước có thể kéo dài hàng tháng. Tuy nhiên, bất kỳ tuyên bố nào trong tương lai về việc Mỹ đã dọn sạch tuyến đường thủy nơi 20% lượng dầu của thế giới thường đi qua này cũng có thể không đủ thuyết phục các tàu hàng thương mại và công ty bảo hiểm rằng khu vực này đã an toàn trở lại.

Tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

"Có giới hạn cho những gì Mỹ có thể làm để khôi phục niềm tin cho ngành vận tải biển thương mại", Emma Salisbury, học giả tại Chương trình An ninh Quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, bình luận.

Việc rà phá thủy lôi là một trong những chiến thuật mới nhất mà chính quyền Tổng thống Trump công bố nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và các tác động kinh tế rộng lớn hơn đang tạo ra rủi ro chính trị.

Các quan chức Lầu Năm Góc trước đó phát biểu tại một cuộc họp kín của Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng, việc dọn sạch các thủy lôi mà Iran đã đặt ở eo biển có thể mất khoảng 6 tháng.

Khi được hỏi về ước tính này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết quân đội sẽ không đưa ra dự đoán về thời gian rà phá thủy lôi, nhưng ông cũng không phủ nhận thông tin trên.

"Chúng tôi tự tin vào khả năng của mình, trong khoảng thời gian hợp lý, để dọn sạch bất kỳ thủy lôi nào mà chúng tôi phát hiện", Bộ trưởng Hegseth nói.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Mỹ đang sử dụng các tàu chiến - phương tiện rà phá thủy lôi dễ nhận biết nhất - tại eo biển này.

Tuy nhiên, Hải quân đã triển khai thợ lặn và đội kỹ thuật xử lý chất nổ quy mô nhỏ trong khu vực, có khả năng rà phá thủy lôi.

Ông Steven Wills, từng phục vụ trên tàu rà phá thủy lôi lớp Avenger, nhận định Hải quân Mỹ có thể đang tìm kiếm các thiết bị nổ dưới nước nhằm tạo ra một hành lang an toàn qua eo biển. Rà phá thủy lôi là quá trình mất nhiều thời gian, thường diễn ra sau xung đột.

“Tìm thủy lôi giống như bạn đi qua vườn nhà, nhổ từng cây cỏ dại để có thể đi an toàn từ bên này sang bên kia”, ông Wills, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược Hàng hải thuộc Liên đoàn Hải quân Mỹ, nói.

>>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Khi nào eo biển Hormuz được mở lại?

Tình hình hỗn loạn trở nên nghiêm trọng hơn tại khu vực eo biển Hormuz khi Iran tấn công 3 tàu gần tuyến đường thủy quan trọng này.

Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố lực lượng nước này đã nổ súng vào 3 tàu đang rời cảng hôm 22/4 và bắt giữ 2 tàu, mô tả đây là hành động trả đũa việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran và việc Washington bắt giữ 1 tàu liên quan đến Iran không dừng lại khi bị yêu cầu, theo AP.

Vụ tấn công vào tàu thuyền tiếp diễn sau thời gian tạm lắng

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ nói có thể mất 6 tháng để rà phá thủy lôi ở Hormuz

Nguồn tin cho biết, Lầu Năm Góc thông báo rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết thủy lôi được rải ở eo biển Hormuz.

AP dẫn một nguồn tin thân cận giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đã thông báo với các nhà lập pháp trong tuần này rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết các quả thủy lôi được rải trong eo biển Hormuz.

Các quan chức từ Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp thông tin này trong một cuộc họp kín tại Ủy ban Quân sự Hạ viện hôm 21/4.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới