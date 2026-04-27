Hải quân Mỹ rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Trump ngày 26/4 thông báo Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, theo AP.

Các chuyên gia nhận định, việc rà phá các thiết bị nổ dưới nước có thể kéo dài hàng tháng. Tuy nhiên, bất kỳ tuyên bố nào trong tương lai về việc Mỹ đã dọn sạch tuyến đường thủy nơi 20% lượng dầu của thế giới thường đi qua này cũng có thể không đủ thuyết phục các tàu hàng thương mại và công ty bảo hiểm rằng khu vực này đã an toàn trở lại.

Tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

"Có giới hạn cho những gì Mỹ có thể làm để khôi phục niềm tin cho ngành vận tải biển thương mại", Emma Salisbury, học giả tại Chương trình An ninh Quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, bình luận.

Việc rà phá thủy lôi là một trong những chiến thuật mới nhất mà chính quyền Tổng thống Trump công bố nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và các tác động kinh tế rộng lớn hơn đang tạo ra rủi ro chính trị.

Các quan chức Lầu Năm Góc trước đó phát biểu tại một cuộc họp kín của Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng, việc dọn sạch các thủy lôi mà Iran đã đặt ở eo biển có thể mất khoảng 6 tháng.

Khi được hỏi về ước tính này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết quân đội sẽ không đưa ra dự đoán về thời gian rà phá thủy lôi, nhưng ông cũng không phủ nhận thông tin trên.

"Chúng tôi tự tin vào khả năng của mình, trong khoảng thời gian hợp lý, để dọn sạch bất kỳ thủy lôi nào mà chúng tôi phát hiện", Bộ trưởng Hegseth nói.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Mỹ đang sử dụng các tàu chiến - phương tiện rà phá thủy lôi dễ nhận biết nhất - tại eo biển này.

Tuy nhiên, Hải quân đã triển khai thợ lặn và đội kỹ thuật xử lý chất nổ quy mô nhỏ trong khu vực, có khả năng rà phá thủy lôi.

Ông Steven Wills, từng phục vụ trên tàu rà phá thủy lôi lớp Avenger, nhận định Hải quân Mỹ có thể đang tìm kiếm các thiết bị nổ dưới nước nhằm tạo ra một hành lang an toàn qua eo biển. Rà phá thủy lôi là quá trình mất nhiều thời gian, thường diễn ra sau xung đột.

“Tìm thủy lôi giống như bạn đi qua vườn nhà, nhổ từng cây cỏ dại để có thể đi an toàn từ bên này sang bên kia”, ông Wills, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược Hàng hải thuộc Liên đoàn Hải quân Mỹ, nói.

