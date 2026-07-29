Mỹ nhân nào là đối thủ đáng gờm nhất của Mai Ngô ở cuộc thi quốc tế?

Chỉ còn ít ngày trước chung kết Miss Supranational 2026, Mai Ngô sẽ cạnh tranh với các ứng viên nổi bật như Indonesia, Brazil, Nigeria và Philippines.

Chung kết Miss Supranational 2026 sẽ diễn ra ngày 31/7 tại Ba Lan. Khi cuộc thi bước vào giai đoạn quyết định, nhiều bảng xếp hạng từ các chuyên trang sắc đẹp đã phần nào phác họa cuộc đua đến chiếc vương miện.

Mai Ngô liên tiếp ghi dấu ấn trước chung kết

Đại diện Việt Nam Mai Ngô lọt Top 20 thí sinh có sức ảnh hưởng tại Miss Supranational 2026, hạng mục tôn vinh những người đẹp tạo dấu ấn về truyền thông và tương tác trong suốt cuộc thi.

Bên cạnh đó, theo bảng xếp hạng bình chọn của khán giả vừa được ban tổ chức công bố, Mai Ngô nằm trong nhóm 10 thí sinh nhận nhiều lượt bình chọn nhất. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, gồm đại diện của Pháp, Ghana, Guatemala, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Singapore, Venezuela, Việt Nam, Zambia và Zimbabwe.

Theo thể lệ, thí sinh dẫn đầu bình chọn của khán giả sẽ giành một suất vào Top 12 trong đêm chung kết. Đây được xem là lợi thế đáng kể ở giai đoạn nước rút của cuộc thi.

Mai Ngô. Ảnh: Miss Supranational.

Nhiều đối thủ nổi bật trước chung kết

Dù có lợi thế ở các hạng mục bình chọn, Mai Ngô sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ được giới chuyên môn đánh giá cao.

Theo bảng dự đoán đầu tiên của chuyên trang sắc đẹp Missosology, đại diện Indonesia - Agnes Rahajeng dẫn đầu danh sách ứng viên sáng giá. Người đẹp cũng góp mặt trong Top 20 thí sinh có sức ảnh hưởng và bảng đánh giá ấn tượng ban đầu của chuyên trang Global Beauties.

Đại diện Indonesia - Agnes Rahajeng. Ảnh: Miss Supranational.

Đại diện Brazil - Lara Marina gây chú ý với chuỗi thành tích nổi bật khi giành danh hiệu Người mẫu khu vực châu Mỹ và lọt Top 5 Người mẫu của năm ở Miss Supranational 2026. Cô còn dẫn đầu bảng đánh giá ấn tượng ban đầu của Global Beauties, đứng thứ tư trong bảng dự đoán của Missosology và góp mặt trong Top 20 thí sinh có sức ảnh hưởng.

Đại diện Brazil - Lara Marina. Ảnh: Miss Supranational.

Đại diện Nigeria - Gift Ndah cũng duy trì phong độ ổn định khi liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng. Người đẹp đứng thứ hai trong bảng dự đoán của Missosology, đồng thời được Global Beauties xếp vào nhóm thí sinh tạo ấn tượng tốt nhất ở giai đoạn đầu cuộc thi.

Đại diện Nigeria - Gift Ndah. Ảnh: Miss Supranational.

Trong khi đó, đại diện Philippines - Kat Llegado giữ vị trí thứ năm trong bảng dự đoán của Missosology, đồng thời có tên trong Top 20 thí sinh có sức ảnh hưởng và bảng đánh giá ấn tượng ban đầu của Global Beauties.

Đại diện Philippines - Kat Llegado. Ảnh: Miss Supranational.

Ngoài bốn ứng viên kể trên, đại diện Pháp, Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Zambia, Paraguay, Nam Phi, Guatemala, Campuchia, Ecuador và Macau (Trung Quốc) cũng thường xuyên xuất hiện trong các bảng dự đoán hoặc ghi dấu ấn ở những phần thi phụ.

Mai Ngô vẫn còn cơ hội tạo bất ngờ

Đến thời điểm hiện tại, Mai Ngô chưa xuất hiện trong bảng dự đoán của Missosology hay bảng đánh giá ấn tượng ban đầu của Global Beauties. Tuy nhiên, việc liên tiếp góp mặt trong Top 20 thí sinh có sức ảnh hưởng và nhóm dẫn đầu bình chọn của khán giả cho thấy đại diện Việt Nam vẫn duy trì sức hút trước thềm chung kết.

Bên cạnh kết quả bình chọn, cục diện cuộc thi còn phụ thuộc vào màn trình diễn, kỹ năng ứng xử và đánh giá của ban giám khảo trong đêm thi quyết định. Vì vậy, cơ hội tạo bất ngờ của Mai Ngô vẫn còn nếu cô tiếp tục giữ phong độ ở chặng cuối.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Hàn Việt - Mai Ngô tại sự kiện". Nguồn: Vietnamnet.