Mai Ngô chưa vào vòng cuối hai phần thi phụ ở Miss Supranational 2026

Ban tổ chức Miss Supranational 2026 vừa công bố danh sách thí sinh góp mặt ở vòng cuối hai phần thi phụ Supra Chat (Phần thi Giao tiếp) và Supra Talent (Phần thi Tài năng). Đại diện Việt Nam Mai Ngô hiện chưa có tên ở cả hai hạng mục.

Mai Ngô. Ảnh: FB Mai Ngô.

Ở Supra Chat, ban tổ chức lựa chọn 7 thí sinh bước vào vòng tranh tài cuối cùng gồm đại diện Namibia, Vương quốc Anh, Canada, Indonesia, Jamaica, Pháp và Tanzania. Theo thể lệ, người chiến thắng phần thi sẽ giành một suất đặc cách vào Top 24 tại đêm chung kết Miss Supranational 2026, qua đó gia tăng đáng kể cơ hội tiến sâu tại cuộc thi.

7 thí sinh bước vào vòng tranh tài cuối cùng của phần thi Supra Chat. Ảnh: Instagram Miss Supranational.

Supra Chat là phần thi đánh giá khả năng giao tiếp, ứng xử, tư duy và truyền tải thông điệp của các thí sinh. Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng, giúp các người đẹp thể hiện bản lĩnh và cá tính bên cạnh kỹ năng trình diễn.

Trong khi đó, ban tổ chức cũng công bố top 5 Supra Talent, gồm đại diện Bỉ, Trung Quốc, Curaçao, Nigeria và Singapore. Các thí sinh sẽ tranh tài trong đêm chung kết trực tiếp diễn ra vào 20h30 ngày 26/7 (giờ mùa hè Trung Âu) trên sân khấu Miss Supranational 2026.

Top 5 phần thi Supra Talent. Ảnh: Instagram Miss Supranational.

Supra Talent là phần thi dành cho những thí sinh có năng khiếu nổi bật ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, biểu diễn nhạc cụ, hội họa hoặc các loại hình nghệ thuật khác. Người chiến thắng sẽ được trao danh hiệu Supra Talent 2026 và có thêm lợi thế trong hành trình chinh phục vương miện.

Việc chưa góp mặt ở vòng cuối đồng nghĩa Mai Ngô không còn cơ hội cạnh tranh hai giải thưởng phụ này. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn còn nhiều hoạt động quan trọng trước thềm chung kết và tiếp tục tranh tài cùng các người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để hướng tới danh hiệu Miss Supranational 2026.

Mai Ngô tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995, cao 1m75. Trước khi đến với Miss Supranational 2026, cô được biết đến với vai trò người mẫu, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và chương trình truyền hình thực tế. Với kinh nghiệm trình diễn và phong cách cá tính, Mai Ngô được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong chặng nước rút của cuộc thi.

Sau các phần thi phụ, Mai Ngô cùng các thí sinh sẽ hướng đến đêm chung kết Miss Supranational 2026 vào ngày 31/7 tại Ba Lan.

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