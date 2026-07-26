Erik xin lỗi vì poster cũ, chụp lại để phù hợp với hình tượng ở Sao nhập ngũ

Sau phản ứng của khán giả, Erik lên tiếng xin lỗi vì poster "Sao nhập ngũ" chưa phù hợp hình tượng chiến sĩ và quyết định thực hiện lại bộ ảnh.

Poster giới thiệu Erik trong chương trình "Sao nhập ngũ 2026" trở thành chủ đề bàn luận khi nam ca sĩ xuất hiện với lớp nền mịn, lông mày kẻ sắc, son môi bóng. Theo Tiền Phong, nhiều ý kiến cho rằng tạo hình này chưa phù hợp với hình tượng người chiến sĩ mà chương trình hướng tới.

Mới đây, Erik chính thức lên tiếng về sự việc. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới chương trình và khán giả, đồng thời cho biết ê-kíp đã quyết định thực hiện lại bộ ảnh.

"Khi đọc được những bình luận của khán giả, Erik và ê-kíp thực sự quan ngại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chương trình 'Sao nhập ngũ' và khán giả vì poster chưa phù hợp với hình tượng chiến sĩ. Với tinh thần cầu thị, tôi và ê-kíp đã họp bàn, quyết định thực hiện lại bộ hình", Erik chia sẻ.

Theo video hậu trường được Erik đăng tải sau đó, diện mạo của nam ca sĩ đã được điều chỉnh đáng kể. Phong cách trang điểm được tiết chế hơn, hướng tới hình ảnh gần với tinh thần của chương trình.

Erik quyết định thực hiện lại bộ ảnh quảng bá, tiết chế phong cách trang điểm để phù hợp hơn với tinh thần của chương trình. Ảnh: Tiền Phong.

Erik tên thật Lê Trung Thành, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Theo Znews, trước khi nổi tiếng, anh từng đoạt nhiều thành tích tại cuộc thi âm nhạc như Top 15 "Giọng hát Việt nhí", giải Vàng "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc và Top 4 "The Winner Is" năm 2014.

Năm 19 tuổi, Erik tạo dấu ấn mạnh với ca khúc "Sau tất cả", mở đầu chuỗi thành công gồm "Yêu và yêu", "Tôi là ai trong em", "Lạc nhau có phải muôn đời"... Thành công đến sớm giúp anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ trẻ.

Erik được đánh giá sở hữu chất giọng riêng, phong cách chịu ảnh hưởng Kpop, khả năng trình diễn tốt cùng hình ảnh chỉn chu. Thời điểm đó, nhiều người kỳ vọng anh sẽ trở thành một trong những ngôi sao kế cận của Vpop.

Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet năm 2020, Erik cho biết anh đã tự lập về tài chính từ khi chuyển vào TP HCM làm việc. Nam ca sĩ nói bản thân có thể mua ô tô, gửi tiền về cho bố mẹ mỗi tháng, đồng thời vẫn phải đầu tư đáng kể cho âm nhạc, từ ca khúc, trang phục đến vũ đoàn.

Bên cạnh ca hát, Erik lựa chọn đầu tư bất động sản để tạo nguồn thu lâu dài. Thời điểm đó, anh cho biết đang sở hữu hai căn nhà và hai mảnh đất, đồng thời đặt mục tiêu có nền tảng tài sản ổn định trước tuổi 30.

Nam ca sĩ cũng nhìn nhận mình là người may mắn khi luôn có ê-kíp đồng hành trong suốt chặng đường phát triển. Anh cho rằng nghị lực giúp bản thân vượt qua những giai đoạn nhiều áp lực và tiêu cực để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.

Erik nổi lên từ bản hit "Sau tất cả" và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca nam nổi bật của Vpop. Ảnh: FB Erik.

Việc Erik nhanh chóng xin lỗi và quyết định chụp lại poster cho thấy cách xử lý theo hướng tiếp thu phản hồi từ công chúng. Thay vì giữ nguyên hình ảnh đã công bố, nam ca sĩ cùng ê-kíp lựa chọn điều chỉnh để phù hợp hơn với tinh thần của "Sao nhập ngũ". Động thái này cũng khép lại những tranh luận xoay quanh poster quảng bá, trong khi khán giả chờ đợi sự xuất hiện của Erik trong chương trình với hình ảnh mới.