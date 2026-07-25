Kỹ sư công nghệ hóa học 9X 'hô biến' vỏ thanh long thành mỹ phẩm thuần chay

Theo Báo Đầu Tư, Đoàn Thị Kiều Vân (sinh năm 1990) quê Kiên Giang, tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học tại TP HCM. Chị có gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển mỹ phẩm tại một tập đoàn của Thái Lan. Theo Phụ Nữ Việt Nam, trong quá trình hợp tác với các đối tác Nhật Bản, chị nhận thấy nhiều phụ phẩm nông nghiệp như hạt cam, vỏ dưa hấu hay hạt vải đều có thể được chiết xuất thành những sản phẩm giá trị cao.

Nhận thấy thanh long nhiều lần rơi vào cảnh được mùa nhưng mất giá, trong khi phần vỏ chiếm khoảng 30-35% trọng lượng quả thường bị thải bỏ, chị bắt đầu tìm hướng khai thác nguồn phụ phẩm này. Đến năm 2021, sau khi đọc lại một tài liệu nghiên cứu, chị quyết định theo đuổi ý tưởng khởi nghiệp với mỹ phẩm chiết xuất từ vỏ thanh long.

Chị Đoàn Thị Kiều Vân. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

Theo VnBusiness, tại Việt Nam, thanh long là một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, phần vỏ chiếm khoảng 30-35% trọng lượng quả hầu như bị thải bỏ, trong khi nhiều nghiên cứu cho thấy nguyên liệu này chứa các hợp chất sinh học có giá trị như pectin, flavonoid, polyphenol, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Chị Kiều Vân chia sẻ: "Từ những phân tích ban đầu, tôi mong muốn tận dụng nguồn phụ phẩm này để phát triển các dòng mỹ phẩm thuần chay. Sản phẩm đảm bảo an toàn cho làn da, đồng thời góp phần giảm phát thải, giảm rác thải nông nghiệp và gia tăng giá trị cho nông sản Việt".

Vỏ thanh long sau khi thu gom được xử lý và chiết xuất theo quy trình khoa học nhằm giữ lại các hoạt chất có lợi cho da. Sản phẩm được phát triển theo tiêu chí thuần chay, không thử nghiệm trên động vật và thân thiện với môi trường. Theo chị Kiều Vân, dự án hướng đến việc kết hợp kiến thức hóa mỹ phẩm với tư duy phát triển bền vững, góp phần giảm lượng phụ phẩm nông nghiệp bị thải bỏ.

Cô kỹ sư công nghệ hóa học tận dụng vỏ trái thanh long để làm mỹ phẩm. Ảnh: Vnbusiness.

Ít ai biết, phía sau dự án mỹ phẩm từ vỏ thanh long là hành trình khởi nghiệp nhiều áp lực. Chị Kiều Vân quyết định rời công việc ổn định khi hai con còn nhỏ và phải tự đảm nhiệm hầu hết các công việc, từ nghiên cứu sản phẩm, thiết kế bao bì đến quản lý sản xuất và tìm kiếm thị trường.

Theo chia sẻ của chị, chồng từng phản đối vì không muốn vợ quá vất vả, thậm chí yêu cầu chị cam kết sẽ dừng lại nếu sau hai năm dự án không thành công. "Vì đam mê, tôi vẫn chấp nhận thử sức", chị nói.

Khó khăn tiếp tục đến khi chị đầu tư gần 500 triệu đồng mua thiết bị chiết xuất nhưng tính toán chưa sát về dòng vốn. Có thời điểm, chị phải vay mượn để trả nợ ngân hàng. Từ trải nghiệm này, chị rút ra bài học rằng muốn phát triển bền vững cần chú trọng thị trường và marketing, thay vì chỉ tập trung đầu tư máy móc.

Sau khoảng một năm, dự án dần đi vào ổn định, doanh thu cải thiện và sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Từ chỗ lo lắng, không ủng hộ, chồng chị cũng trở thành người đồng hành trong hành trình khởi nghiệp.

Hiện chị hợp tác với một hợp tác xã và bốn hộ trồng thanh long để xây dựng nguồn nguyên liệu ổn định. Theo Báo Lâm Đồng, mỗi tháng dự án thu mua khoảng 2 tấn vỏ thanh long, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ.

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